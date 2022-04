Taktik, Fans und Prämien: Die letzten Fragen vor Frankfurts Duell mit West Ham

Zum zweiten Mal binnen drei Jahren tritt die Eintracht am Donnerstagabend im Halbfinale der Europa League in London an. Der kicker beantwortet vor dem Hinspiel die wichtigsten Fragen.

Aus London berichtet Julian Franzke

Wie schlug sich die Eintracht bisher in Duellen mit englischen Teams?

Mit London hat die SGE noch einige Rechnungen offen. Bereits 1955 unterlag eine Frankfurter einer Londoner Stadtauswahl 2:3 in der ersten Runde des Messepokals. In der Saison 1975/76 folgte im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger das Aus gegen West Ham (2:1; 1:3). Im Interview mit dem kicker erinnerte sich Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel vergangene Woche an eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Reise.

1981/82 scheiterte Frankfurt im Viertelfinale desselben Wettbewerbs an den Tottenham Hotspurs: Nach einem 0:2 in London reichte der 2:1-Sieg im Rückspiel nicht zum Weiterkommen. In der jüngeren Vergangenheit spielte die Eintracht zwei weitere Male in London: 2019/20 gewann sie in der Gruppenphase beim FC Arsenal durch einen Doppelpack von Daichi Kamada 2:1. Vier Monate zuvor schied Frankfurt im Halbfinale an der Stamford Bridge gegen Chelsea erst im Elfmeterschießen (3:4) aus. Die Bilder von Martin Hinteregger, der in den Armen eines Fans Trost fand, gingen um die Welt.

Welcher Frankfurter stellt gegen West Ham einen Rekord auf?

Mit seinem 35. Einsatz in der Europa League steigt Torhüter Kevin Trapp am Donnerstagabend zum alleinigen deutschen Rekordspieler diesem Wettbewerb auf. Aktuell teilt er sich den ersten Rang noch mit Alexander Walke (Salzburg, 34 Einsätze). Marko Marin (31), Shkodran Mustafi (30) und Mesut Özil (29) ließ er bereits hinter sich. Hinzu kommen fünf Einsätze in der Europa-League-Qualifikation. Für Paris St. Germain absolvierte der 31-Jährige zwischen 2015 und 2018 zudem 12 Einsätze in der Champions League.

Wie viele Eintracht-Fans werden im Stadion sein?

Das offizielle Gästekontingent umfasst lediglich 3000 Tickets, was den von der UEFA vorgeschriebenen fünf Prozent entspricht. Eine Völkerwanderung wie zwei Wochen zuvor in Barcelona, wo schätzungsweise 25.000 bis 30.000 Eintracht-Anhänger im Camp Nou für Stimmung sorgten, wird es diesmal nicht geben. Zwar werden auch mehrere Tausend Fans ohne Karte in der Stadt erwartet, an Tickets außerhalb des Gästebereichs zu kommen, ist jedoch eine Herkulesaufgabe. Die Partie besitzt auch für die Hammers einen historischen Stellenwert, keiner will die 90 Minuten verpassen. Erschwerend kommt hinzu der repressive Umgang mit Gästefans: Schon beim Halbfinale an der Stamford Bridge vor drei Jahren flogen Anhänger aus dem Stadion, weil sie es gewagt hatten, außerhalb des Gästebereichs zu jubeln - ein Armutszeugnis für das Mutterland des Fußballs.

Welche Prämien kann die Eintracht einstreichen?

Der Einzug in Endspiel würde der Eintracht 4,6 Millionen Euro Prämien von der UEFA bescheren, der Titelgewinn weitere vier Millionen. Bisher kassierten die Hessen bereits 13,05 Millionen Euro. Hinzu kommen Einnahmen aus dem Ticketing, dem Marketing, dem UEFA-Marktpool und der UEFA-Koeffizientenrangliste.

Wie kann die Eintracht West Ham knacken?

Nach den Duellen gegen die spielstarken und auf Ballbesitz bedachten spanischen Teams Real Betis und FC Barcelona bekommt es die Eintracht nun mit einem völlig anderen Gegner zu tun. Körperlich starke und kompakte Mannschaften schmecken den Frankfurtern normalerweise nicht, das sieht man auch in der Bundesliga. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass sich der Siebte der Premier League im Hinspiel einfach nur hinten reinstellt. Räume für schnelle Umschaltmomente sollten sich für die Eintracht durchaus ergeben. "Das ist eine sehr physisch starke, gut organisierte Mannschaft mit körperlichen Vorteilen in den direkten Duellen, dafür sind wir in den Zwischenräumen durch unsere Beweglichkeit im Vorteil. Für uns ist das die Chance, unsere Offensivspieler in den Zwischenräumen in Aktion zu bringen", erklärt Sportvorstand Markus Krösche.

Für den kicker vor Ort: Redakteur Julian Franzke. IMAGO/Sven Simon

Trainer Oliver Glasner sieht bei beiden Mannschaften durchaus Parallelen. Er führt aus: "Wir sind eine Mannschaft, die nach Standards gefährlich ist - West Ham ebenso. Wir machen sehr viele Sprints in die Tiefe - West Ham ebenso. Wer kann die Lücken in der Abwehr besser bespielen? Wer kann die Räume besser ausnutzen? Wer ist wacher, um diese Lücken in der Defensive zu schließen?

Die Spieler beider Mannschaften haben sehr ähnliche Aufgaben zu erfüllen. Wem das besser gelingt, der wird als Sieger vom Platz gehen. West Ham ist ein unangenehm zu bespielender Gegner für uns, aber auch wir sind ein unangenehm zu bespielender Gegner für West Ham und alle anderen Mannschaften." Die Partie gegen West Ham sei für ihn "das größte Spiel meiner Karriere", betont der Coach - und schiebt hinterher: "Ich hoffe, dass ein noch größeres Spiel folgt."

Wer fällt aus?

Innenverteidiger Evan Ndicka (Gelb-Rote Karte) und Sechser Kristijan Jakic (3. Gelbe Karte) müssen ersetzt werden. Für Ndicka könnte Almamy Toure oder Makoto Hasebe in die Elf rücken. Glasner ließ die Entscheidung auf der Pressekonferenz am Mittwoch offen und brachte sogar Danny da Costa als Alternative ins Spiel. Im Mittelfeld kehrt nach auskurierter Zerrung im Knie Leistungsträger Djibril Sow zurück, an seiner Seite wird voraussichtlich Sebastian Rode auflaufen. Nachdem Sow das Halbfinale in Barcelona angeschlagen verpasste, frohlockt er nun: "Für solche Spiele hat man mit dem Fußballspielen angefangen. Man merkt schon Tage vorher das Kribbeln und die Anspannung, da muss man keinen Spieler extra motivieren. Wir wissen alle, dass wir die ganz große Chance haben, etwas Unglaubliches zu erreichen. Das merkt man auch in der Mannschaft, die Stimmung ist super gut. Die ganze Stadt freut sich auf dieses Spiel."