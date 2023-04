Taktik-Analyse: Fünf Schlüssel zu ManCitys Sieg über Arsenal

Es war eine klare Sache, dieses Topspiel in England. Aber warum? Eine taktische Analyse zum 4:1-Sieg Manchester Citys gegen den FC Arsenal.

Nach einem so eindeutigen Spielverlauf spricht man ja gerne davon, dass der Sieger "in allen Belangen" überlegen war. Das trifft es tatsächlich, doch "alle Belange" sprengen an dieser Stelle natürlich den Rahmen. Allgemein zusammengefasst war Manchester City spielerisch, technisch, taktisch, läuferisch und physisch die bessere Mannschaft. Zudem gedankenschneller im Kopf und damit in den Beinen. Das waren die Grundvoraussetzungen für den ungefährdeten Erfolg.

Im Detail kann man sich fünf Schlüssel raussuchen, mit denen der Meister die Tür zur erneuten Titelverteidigung ganz weit aufgeschlossen hat.

1. Rodrigos Vorschieben: Der Sechser war nicht nur wichtig im Aufbau mit Klatschbällen, sondern vor allem, wie er die Mitte zustellte. Obwohl City natürlich insgesamt durch das enge Stehen der Ketten (4-4-2 gegen den Ball) die Räume hervorragend schloss, war es der zentrale defensive Mittelfeldspieler, der speziell das Zentrum schloss. Ließ Ödegaard sich fallen, um Bälle zu holen, war der Spanier schon da. Rückte Zinchenko von links neben Thomas auf die Doppelsechs, markierte Rodrigo ihn direkt. So war Arsenal jegliche Power, jede Idee genommen, das eigene Offensivspiel anzukurbeln.

Haaland ist nicht nur Torjäger

2. Arsenals verhaltenes Pressing: Die tabellarische Ausgangslage hätte eigentlich die Richtung vorgeben müssen, hätte ein mutiges, offensives Arsenal erfordert. Doch die Gunners waren nicht die Gunners, die an die Spitze gestürmt waren, sondern agierten zurückhaltend. Bezeichnend dafür das Pressingverhalten. Es wurde eher zugestellt als angelaufen, es wurde vor allem nicht gemeinschaftlich gepresst, es wurde, selbst wenn City direkt in den Druck auf die Sechs spielte, nicht konsequent und gedankenschnell vorgedeckt.

3. Neue Muster: De Bruyne auf Haaland - wer glaubte, dass man diese Kombination verhindern musste, sah sich getäuscht. Die ersten gefährlichen Szenen, inklusive des wegweisenden 1:0, zeigten den umgekehrten Weg. Weil City sich nicht mehr zu schade ist, auch mit langen Bällen ein Pressing auszuhebeln, weil Haaland nicht nur ein Torjäger, sondern auch ein Ball-fest-Macher ist, wie er bisher eben fehlte. Und dann technisch hochwertig auch den Belgier in Szene setzte.

4. Die Abwehr: Nicht nur, dass City es als Team schaffte, kaum Chancen zuzulassen von einer genialen Offensivreihe der Londoner, die letzte Linie glänzte besonders: Stones spielte den langen Ball vor dem 1:0, köpfte das 2:0. Akanji nahm mit seinem Tempo nicht nur Saka aus dem Spiel, sondern positionierte sich auch im Aufbau immer wieder schlau und anspielbereit. Zudem ließ Ruben Dias Arsenals Stürmer Gabriel Jesus nie aufdrehen, wenn der sich mal fallen ließ.

5. De Bruynes Laufwege: Neben Rodrigo ist auch der Belgier hervorzuheben. Nicht nur wegen seiner Tore und seines Laufpensums, sondern weil er es schaffte, sich mit Ball von der Acht quasi wie eine zweite Spitze immer wieder nach vorne zu bewegen, in die Räume zwischen die Außen- und Innenverteidiger vornehmlich. Seine Laufwege sind von einer solchen Spielintelligenz geprägt, dass ein Gegner, der nicht gerade mit drei Sechsern und Fünferkette spielt, diese kaum beantworten kann.

Diese Liste an Gründen ließe sich noch fortsetzen, endlos fast, doch letztlich ist klar, dass City Ball und Gegner aus all diesen Gründen laufen lassen konnte. Eine taktische Meister-Leistung.