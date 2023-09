Takeaways Week 2: Alarmstufe Rot in Cincinnati

Die Bengals starten wieder mit zwei Niederlagen - doch dieses Jahr wird der Weg zurück deutlich schwieriger. In Cleveland derweil deutet sich ein Crash am Horizont an, während die Rams zu den frühen positiven Überraschungen dieser Saison zählen. Außerdem: Immer mit der Ruhe in Seattle. Four Downs - Die NFL-Kolumne von Adrian Franke.

