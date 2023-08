Taifun vor Okinawa: Organisatoren geben vorsichtig Entwarnung

Die Urlaubsinsel Okinawa ist immer wieder von Wetterextremen betroffen. Am letzten WM-Wochenende der Basketballer soll der vorhergesagte Taifun nicht so schlimm werden wie befürchtet.

Die Organisatoren der Basketball-Weltmeisterschaft haben vorsichtig eine erste Entwarnung vor dem drohenden Taifun gegeben. Dieser bewege sich weiter Richtung Süden. In Okinawa werden demnach in der Nacht von Freitag auf Samstag "starke Winde" erwartet, wie das Organisationskomitee am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte. "Allerdings sind von den Behörden derzeit keine Notfallwarnungen geplant. Die Region Okinawa dürfte daher nicht stark betroffen sein", hieß es weiter.

Die WM-Spiele der Deutschen stehen am Freitag (10.30 Uhr) gegen Georgien und am Sonntag (13.10 Uhr) gegen Slowenien in der Okinawa-Arena auf dem Programm. In der kommenden Woche wird nur noch in der philippinischen Hauptstadt Manila gespielt. Dort finden alle Partien ab dem Viertelfinale statt.

Erst Anfang August hatte der heftige Taifun "Khanun" die japanische Insel mit Sturmböen überzogen und mindestens zwei Menschen in den Tod gerissen. In rund 200.000 Haushalten in der Inselpräfektur Okinawa war zwischenzeitlich der Strom ausgefallen. Das sind etwa ein Drittel aller dortigen Haushalte. Das Mannschaftshotel aller Teams sowie die WM-Arena befinden sich im Südwesten der Urlaubsinsel, etwa eine halbe Stunde nördlich der Hauptstadt Naha.