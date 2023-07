Tahs Wechselwunsch bleibt: "Es kann alles passieren"

Seit 2015 spielt Jonathan Tah für Bayer 04. Im Sommer möchte er Leverkusen verlassen, um sich in der Premier League zu beweisen. Jetzt erklärt der Abwehrchef die Beweggründe seiner Wechselabsichten und, dass ein Transfer trotz abgelaufener Ausstiegsklausel weiter möglich ist.

Aus Leverkusens Trainingslager in Saalfelden berichtet Stephan von Nocks

Sein Entschluss steht seit dem Winter. In diesem Sommer möchte Jonathan Tah den Klub wechseln nach acht Jahren bei Bayer 04. Deswegen wählte er im Winter einen neuen Berater. Eine relativ günstige Ausstiegsklausel für 18 Millionen Euro sollte die Klubsuche erleichtern.

Dennoch ist der Innenverteidiger, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis 2025 läuft, immer noch Profi von Bayer 04. Die Klausel ist bereits vor dem Trainingsstart am 10. Juli abgelaufen. War es das also mit dem Wechsel?

Premier League bleibt Tahs Wunschziel

Tah verneint: "Der Markt ist noch offen. Es kann alles passieren", sagte der Nationalspieler am Mittwoch im Leverkusener Team-Hotel, "mir ist natürlich bewusst, was ich hier habe, und das weiß ich auch zu schätzen. Aber ich bin genauso offen und höre mir andere Dinge an."

Seine Zielsetzung ist weiterhin klar. In diesem Sommer soll der nächste Karriereschritt erfolgen. Der Abwehrspieler erklärt: "Ich habe das Gefühl, dass ich noch einen Step in meiner persönlichen Entwicklung nach oben machen kann, wenn ich in eine andere Liga gehe."

Diese soll im Idealfall die Premier League sein. Daran lässt Tah keine Zweifel aufkommen. "Es gab auch Interesse aus anderen Ligen, aber es war schon immer mein Ziel, irgendwann in der Premier League zu spielen. Weil es einfach die beste Liga ist. Sich auf diesem Niveau zu messen, ist attraktiv, natürlich auch in meinem Alter."

Möchte Tah diese Stufe nämlich noch nehmen, dann muss er es bald tun. Seine Hoffnung, dass dies noch in diesem Sommer klappt, ist nicht unberechtigt. Werden die meisten englischen Klubs doch immer noch sehr spät in dem jeweiligen Transferfenster aktiv. Dass jetzt ein Interessent wohl ein paar Millionen Euro mehr zahlen muss, ist kein K.-o.-Kriterium.

Profitiert der Innenverteidiger vom Rice-Transfer?

Als Beispiel dient dafür West Ham United. Der Conference-League-Gewinner, bei dem der Ex-Leverkusener Tim Steidten als Technischer Direktor den Kader zusammenstellt, musste erst Declan Rice für eine dreistellige Millionensumme an den FC Arsenal verkaufen, um zu wissen, wie sich das Budget für Einkäufe gestaltet. Nicht ausgeschlossen, dass Tah, der bei den Hammers auf der Liste steht, am Ende dort trotz abgelaufener Klausel doch noch ein konkretes Thema wird.

Klar ist: Kommt ein Interessent rechtzeitig, so dass für Bayer noch passende Alternativen zu Tah auf dem Transfermarkt greifbar sind, würde der Bundesligist seinen Abwehrchef auch jetzt noch ziehen lassen. Das lässt Tah durchklingen: "Ich habe erstmal abgewartet. Ich habe immer mit Simon Rolfes und Fernando Carro (den beiden Geschäftsführern, Anm. d. Red.) offen über alles gesprochen. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen."

"Ich bin einfach getrieben davon, immer besser zu werden"

Tah ist ein von sich selbst Getriebener. So stellt die EM 2024 im eigenen Land für ihn zwar einen Anreiz dar, aber nicht den entscheidenden für seine Wechselabsicht. "Natürlich ist die EM ein Thema, mit dem ich mich befasse. Aber ich möchte mich immer weiterentwickeln. Mein Wunsch hat vielmehr damit zu tun als mit diesem großen Event. Ich bin einfach getrieben davon, immer besser zu werden."

Dieser Gedanke steht bei Tah offensichtlich über allem. Selbst der enorm gut verstärkte Kader und Xabi Alonso stellen für ihn keine Königsargumente dar, um doch zu bleiben. Hält er doch auf beide große Stücke. "Dass der Trainer in der Lage ist, die Mannschaft und jeden Einzelnen weiterzubringen, ist jedem bewusst. Und die Mannschaft ist eine überragende, die gerade für die nächste Saison gebaut wurde. Wir haben Spieler dazubekommen, die Erfahrung haben und der Mannschaft nochmal sehr viel Input geben können aufgrund ihrer Qualität", sagt er. Ob er selbst Teil dieser Mannschaft bleiben wird, ist weiterhin offen.