Tahs Last-Minute-Geschenk für Bayer und seine Mutter

Er versetzte die Bay-Arena mit seinem Treffer in der Schlussminute in Ekstase. Doch mit seinem 3:2 im Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart gelangen Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah auch zwei ganz persönliche Highlights.

Geschenke auf den letzten Drücker zu besorgen, ist eigentlich nichts, worauf man stolz sein sollte. Doch Jonathan Tah bewies am Dienstagabend in einem denkwürdigen Pokal-Krimi in der BayArena mit seinem Last-Minute-Siegtreffer ein perfektes Timing.

Es lief die 90. Minute. Nach einer abgewehrten Ecke hatte Granit Xhaka den Ball nach halblinks auf Florian Wirtz gespielt, als Tah halbrechts an der Strafraumkante die Hand hob und die Flanke einforderte - und danach lief alles wie im Film: Traumhafte Hereingabe von Wirtz, Kopfball Tah, 3:2. Bayer stand im Halbfinale und die Arena Kopf.

Es war die Krönung eines Kraftaktes und nicht wie sonst das Ergebnis eines spielerisch und strategisch herausragenden Auftritts in einer Partie, in dem ein bärenstarker VfB mit seinem hohen Pressing die Leverkusener Schaltzentrale um Mittelfeld-Stratege Xhaka größtenteils lahmgelegt hatte.

"Es war sehr, sehr emotional, ein sehr taffes Spiel", erklärte Tah später, "wir sind heute am meisten über unseren Willen, unseren Kampfgeist, über Siegermentalität gekommen. Weil es schon teilweise nicht das Spiel war, das wir spielen wollen. Auch weil der Gegner es gut gemacht hat."

Ein ganz besonderer Treffer

Sein Treffer ("Man muss natürlich sagen, dass Flo mir einen überragenden Ball spielt") war für den 27-Jährigen ein ganz besonderer. Weniger, weil er mit nun sechs Pflichtspieltoren in der laufenden Saison seine bisherige Bestmarke aus der Spielzeit 2018/19, als er dreimal in der Liga traf, jetzt schon verdoppelt hat, sondern weil er den Treffer in einem für ihn persönlich ganz speziellen Moment erzielte.

"Meine Mutter hatte heute Geburtstag. Und war heute auch im Stadion. Deswegen war es nochmal extra schön und noch bedeutsamer für mich. Ich freue mich, dass ich ihr so ein Geburtstagsgeschenk machen konnte", sagte der der deutsche Nationalspieler.

So beschenkte Tah seine Mutter, sich selbst und Bayer 04 in letzter Minute mit dem Einzug ins Halbfinale. Es war der dritte Last-Minute-Sieg in diesem Kalenderjahr nach dem 1:0 in Augsburg und dem 3:2 in Leipzig. Auch dies ist eine neue Leverkusener Qualität.

"Auch das macht uns gerade aus. Wir erkennen: Wir spielen gegen einen guten Gegner, können nicht alles umsetzen, wie wir es wollen, aber wir glauben an uns, haben den Willen und die Überzeugung, so ein Spiel trotzdem zu gewinnen", erklärte Tah das Phänomen, "das fühlt sich gut an." Für ihn, seine Mannschaft, die ganze Arena - und seine Mutter.