Tah und Xhaka unisono: "Wir brauchen nicht zu lügen"

Zehn Punkte sind es schon, die Bayer 04 Vorsprung auf den FC Bayern hat. Die erste Meisterschaft der Werkself rückt näher - und das weiß man in Leverkusen.

"Zehn Punkte sind schon viel", sagte Granit Xhaka nach dem 2:0-Sieg in Köln am DAZN-Mikro, da müsse man "schon ehrlich" sein. Gegessen sei aber noch nichts, denn "es sind noch sehr viele Punkte zu vergeben". In der Tat sind es noch zehn Spieltage, die gespielt werden müssen, ergo werden noch 30 Zähler verteilt. Auch deshalb warnte Jonathan Tah eindringlich davor, sich jetzt zurückzulehnen. "Man hat in der Vergangenheit gesehen, was alles passieren kann."

Trotzdem sind sich die Leverkusener ihrer Lage "absolut" bewusst. "Wir brauchen nicht zu lügen", sagte Tah mit Blick auf die Tabellensituation, "aber es ist wichtig, den Fokus zu behalten, um das Ganze nicht aus dem Ruder laufenzulassen." Bei der Werkself ist man sehr darauf bedacht, keine grenzenlose Euphorie aufkommen zu lassen. "Das ist manchmal nicht einfach, weil von außen natürlich sehr viel kommt", gestand der 28-Jährige. "Wir versuchen es weiter - bis jetzt hat es sehr gut geklappt."

Xhaka: "Wir sind in dieser Saison sehr cool"

Ins gleiche Horn blies Xhaka, der betonte, dass nichts entschieden ist, solange man rechnerisch noch abgefangen werden kann. Folglich müsse Bayer "weiter auf dem Boden bleiben", denn: "Wir müssen als Mannschaft sicher noch ein paar Punkte holen."

Dass dies den seit 34 Pflichtspielen ungeschlagenen Leverkusenern gelingen wird, dürfte kaum jemand anzweifeln. Zu souverän präsentieren sie sich in dieser Saison. Woran das liegt? Bayer verfüge über "eine Super-Mischung" aus jungen und erfahrenen Spielern, die wissen, was zu tun ist, erklärte Xhaka: "Wir sind in dieser Saison sehr cool. Wir wissen genau, wann wir das Tempo erhöhen und wann wir das Spiel langsam machen müssen."

Ein anschauliches Beispiel dafür lieferte Bayer auch in Köln. Zwar hatte Tah nach dem frühen Platzverweis von Jan Thielmann "das Gefühl, dass wir zu schnell zu diesem Tor kommen wollten. In der zweiten Hälfte haben wir es aber deutlich besser gemacht, die Räume genutzt, sie mit einem vernünftigen Balltempo auseinanderdividiert und es souverän zu Ende gespielt."