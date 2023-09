Tah und das neue Bayer-Gefühl: "Mit dem Anspruch, auch in München zu gewinnen"

Während sich Bayer 04 aktuell in Topform präsentiert, weist Jonathan Tah diese seit Jahresbeginn vor. Nach dem 5:1 gegen Darmstadt und vor dem Topspiel gegen den FC Bayern formuliert Leverkusens Abwehrchef mutig Bayers neuen Anspruch.

Er ist einer der alten Köpfe des Leverkusener Höhenflugs. Abwehrchef Jonathan Tah, der bereits eine bärenstarke Rückrunde gespielt hatte, präsentiert sich auch in dieser Saison bislang in guter Form. Konstanz auf hohem Niveau, die nun auch Bundestrainer Hansi Flick mit etwas Verspätung belohnt hat.

Tah gehört erstmals seit Juni 2022 wieder zum DFB-Aufgebot, das jetzt auf Japan und Frankreich trifft. Der Abwehrspieler räumt ein, dass seine Geduld gefragt war. "Ich freu mich natürlich, dass ich weiter dabei bin. Ich habe auch länger darauf gewartet, um ehrlich zu sein. Ich gehe da mit derselben Energie hin, mit der ich hier rausgegangen bin, werde da alles reinhauen, um beide Spiele so erfolgreich wie möglich zu gestalten."

So erfolgreich wie möglich ist derzeit Bayer 04. Mit der Maximalausbeute von neun Punkten, aber auch mit der Klasse und Souveränität, die man gegen Leipzig (3:2) in Gladbach (3:0) und nun gegen Darmstadt zeigte. Die Elf von Xabi Alonso hat ein neues Level erreicht. "Wir machen es echt gut, spielen sehr erwachsenen Fußball, sehr klar", urteilt Tah, "unsere Idee kommt einfach rüber, die drücken wir jedem Gegner auf. Da macht es sehr, sehr viel Spaß."

So viel Spaß, dass ihn sein nicht zustand gekommener Wechsel in die Premier League nicht grämt. England war zwar das erklärte Ziel des Verteidigers vor diesem Sommer. Allerdings ist Tahs Anspruch der, bei einem Topteam zu spielen. Diese Tür öffnete sich in der Premier League nicht. Dafür spielt er nun in der Bundesliga in einer absoluten Spitzenmannschaft.

Es macht gerade sehr, sehr viel Spaß. Jonathan Tah

"Ich habe natürlich schon in der Vorbereitung gemerkt, was hier entsteht, was sich hier entwickelt, auch in den Spielen", erklärt Tah, "dementsprechend hatte ich nicht das Gefühl, dass ich hier in einer absolut schlechten Situation bin, sondern das Gegenteil. Ich freue mich sehr, in so einer Mannschaft spielen zu können, auch unter diesem Trainer." Und dann nochmal: "Es macht gerade sehr, sehr viel Spaß."

Weil Bayer anders spielt. Weil die Mannschaft auch aufgrund der vielen starken und erfahrenen Neuen eine hohe Reife ausstrahlt. Weil für Bayer in dieser Saison Vieles möglich erscheint.

Wie viel, das wird sich am Freitag in einer Woche in München zeigen, wenn der Werksklub beim Rekordmeister gastiert. Die Fahrt nach München gehen Tah und Co. aber mit einem neuen Selbstverständnis an. "Ich habe das Gefühl, dass wir sehr gefestigt sind. Die Mannschaft hat sich trotzdem auch verändert, wir haben mehr erfahrene Spieler. Wir machen es gerade so gut und sollten mit so viel Selbstvertrauen wie möglich nach München fahren - genau das dürfen wir auch haben - und mit dem Anspruch, auch da zu gewinnen."

Eine klare Ansage. Es ist zu spüren, dieses neue Bayer-Gefühl. Als Beobachter von außen, aber auch als Spieler dieses Team, wie Tah bestätigt: "Absolut. Absolut", lässt er daran keinen Zweifel. Bayer und Tah sind zu allem bereit.