Tah: "Über die Frage muss ich lachen"

Wie groß er die Chancen einschätzt, dass es nach zehn Jahren einen neuen deutschen Meister geben könnte? "Ich muss allgemein etwas über diese Frage lachen", sagt Jonathan Tah. Im kicker-Interview erklärt er, für wie angreifbar er den FC Bayern in der neuen Saison hält.

Zwar nicht täglich, aber doch jährlich grüßt das Murmeltier - an den Filmklassiker aus den 1990er Jahren dürfte sich Jonathan Tah erinnert fühlen, wenn mal wieder die Frage aufkommt, ob der FC Bayern München in der nächsten Saison denn mal Probleme im Titelrennen bekommen könnte. Er müsse dann "allgemein etwas über diese Frage lachen", sagt Tah und erläutert: "Weil sie einfach jedes Jahr aufs Neue aufkommt und jedes Jahr die Erwartung besteht, dass die anderen Teams die Bayern doch mal endlich stürzen sollen."

Im kicker-Interview (Montagausgabe) stellt der Innenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen klar: "Definitiv muss es immer das Ziel aller Mannschaften sein, die an der Spitze mitmischen, so viel Druck wie möglich auf München auszuüben - ohne gleich davon zu reden, die Meisterschaft gewinnen zu wollen." Neben Borussia Dortmund und RB Leipzig zählt auch sein Team zu diesem Kreis.

Gibt es nach zehn FCB-Titeln in Serie 2023 einen neuen deutschen Meister? Oder könnte wenigstens ein bis zum Finale enges Titelrennen für Begeisterung sorgen? Hierzu sagt Tah: "Ich glaube, dass ein paar Mannschaften genügend Qualitäten mitbringen, um das zu schaffen."

Der große Teil dessen, was sie in den vergangenen Jahren ausgemacht hat, ist immer noch vorhanden. Jonathan Tah

Robert Lewandowski ist zwar weg und Zugänge wie Sadio Mané und Matthijs de Ligt müssen sich womöglich erst mal akklimatisieren, zudem wirkten die Bayern in den Vormonaten nicht mehr so gefestigt wie einst. Doch Tah betont: "Der große Teil dessen, was sie in den vergangenen Jahren ausgemacht hat, ist immer noch vorhanden. Ich glaube, mit der Qualität, die sie hinzubekommen haben, werden sie auf keinen Fall schlechter sein."

Im kicker-Interview (Montagausgabe, ab Sonntagabend auch als eMagazine) erzählt Tah ausführlich, weshalb er gezielt mit Teamkollegen die Kunst der Kopfballtore übt, außerdem spricht er über die WM in Katar.