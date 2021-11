Tah: "Treffe seinen Fuß, kann man schon pfeifen"

Die Partie zwischen Leverkusen und Bochum am Samstag war ein mit offenem Visier geführtes Spiel mit dem besseren Ende für die favorisierte Werkself. Zufrieden waren am Ende aber beide Seiten nicht.

"Es war okay, ich bin nicht zufrieden, weil wir es nicht entschlossen genug zu Ende gespielt haben und auch zu offen waren. Wir haben Glück gehabt, dass wir uns nicht noch einen fangen", konstatierte Leverkusens Nationalspieler Jonathan Tah hinterher bei "Sky". Dabei war auch der Innenverteidiger selbst in einer Szene der ersten Spielhälfte mit Fortuna im Bunde gewesen. Denn in der 41. Minute traf er am Rand des eigenen Strafraums den zum Ball stürmenden Christopher Antwi-Adjei von hinten am Bein und brachte den Bochumer so zu Fall.

"Ich treffe seinen Fuß von hinten, das kann man schon pfeifen. Der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Glück für mich in der Situation", bekannte Tah ehrlich. In der Tat ließ Referee Daniel Schlager weiterlaufen. Rund zwei Minuten später, bei einem Eckball für Leverkusen, überprüfte VAR Günter Perl die Situation zwar, doch die ursprüngliche Entscheidung wurde nicht mehr korrigiert.

Der Beteiligte Antwi-Adjei sah die Situation ähnlich wie Tah: "Ich bin als Erster am Ball und werde von hinten an der Hacke getroffen. Es war kein harter Kontakt und er wollte mich sicher auch nicht mit Absicht treffen. Aber ich finde, den Elfmeter kann man geben", meinte der Offensivakteur, der ungeachtet dieser Situation - wie Tah auf der anderen Seite - ein gemischtes Fazit der Partie aus Sicht des VfL zog. "Die Leistung hat gestimmt, das Ergebnis nicht. Wir hatten viele Angriffe, die wir nicht gut ausspielten."

Rexhbecaj: "Weiß nicht, was die im Keller machen"

Die potenzielle Elfmeterszene war indes nicht die einzige, die bei den Bochumern für Ärger mit dem Unparteiischen sorgte. Denn schon in der 30. Minute reklamierte der Aufsteiger eine Rote Karte für Jeremie Frimpong, der bei einem Zweikampf mit Elvis Rexhbecaj am Ball vorbei schlug und so den Mittelfeldspieler mit offener Sohle heftig an beiden Knien traf. Schlager bedachte den Niederländer "nur" mit der Gelben Karte.

Der gefoulte Rexhbecaj echauffierte sich - mit dick bandagiertem linken Knie - auch nach der Partie noch mit deutlichen Worten über diese Entscheidung: "Ich weiß nicht, was die im Kölner Keller machen. Er sagt, das ist nur ein Streifschuss, dass es Dunkelgelb ist. Aber das gibt es nicht, es gibt nur Rot oder Gelb. Und das ist dann Gelb? Vielleicht liegt es daran, dass wir nur der VfL Bochum sind."