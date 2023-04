Tah nach Duell mit Kolo Muani: "Hatte Bock darauf"

Der Lauf von Bayer Leverkusen geht weiter. Das 3:1 gegen Eintracht Frankfurt am Samstag war bereits der siebte Pflichtspielsieg in Serie für die Werkself. Und die will noch mehr.

"Was uns gerade so stark macht, ist, dass wir uns auf jedes einzelne Spiel konzentrieren. In der ersten Halbzeit haben wir brutal dominiert. Wir waren von erster Sekunde wach, haben jede 50:50-Aktion gewonnen", freute sich Jonathan Tah nach der Partie bei "Sky". "Es tut gut, so stark ins Spiel zu starten. Wir arbeiten als Mannschaft zusammen und jeder hilft jedem, das zeichnet uns zur Zeit aus", schob der Abwehrspieler nach dem siebten Pflichtspielsieg in Serie - und fünften in Folge in der Bundesliga - nach.

Kolo Muani eingebremst, aber kleiner Schönheitsfehler

Tah selbst war immer wieder in direkte Duelle mit Frankfurts herausragendem Torjäger Randal Kolo Muani verwickelt, hatte in der ersten Hälfte einmal Glück gehabt, dass er nach einem Ellbogenschlag ins Gesicht des Franzosen nicht die Gelbe Karte sah, war ansonsten gegen den agilen Kolo Muani aber sehr präsent. Hochkarätige Chancen spielte sich die SGE so kaum heraus. "Mir war bewusst, dass es nicht einfach wird. Aber ich war im Kopf hellwach, bin in sehr guter Form und habe mich gut gefühlt - ich hatte Bock darauf", meinte Tah zum Duell mit Kolo Muani.

Nur einen kleinen Schönheitsfehler fand Tah dann doch im eigenen Spiel: Den Gegentreffer knapp 20 Minuten vor dem Ende, durch den die Partie noch einmal spannend wurde. "Nach dem Gegentor wird es noch einmal brenzlig, das hat nicht sein müssen", so der 27-Jährige.

Gegner-Lob und fokussierter Xabi Alonso

Lob für die Spielweise der Werkself gab es derweil auch vom Gegner. So habe das hohe Tempo der Rheinländer in der ersten Hälfte der SGE "das Genick gebrochen", meinte Frankfurts Keeper Kevin Trapp. Und Eintracht-Kapitän Sebastian Rode verwies auf die jüngste Niederlage des FC Bayern an gleicher Stelle, der ebenfalls Probleme mit dem Tempo Leverkusens gehabt habe.

Zufrieden mit dem Spiel war natürlich auch der Bayer-Coach: "Die erste Halbzeit haben wir gut kontrolliert, wir hatten einige Chancen und haben unseren Vorteil gut verteidigt. Nach dem 2:1 hatten wir etwas Druck gespürt. Am Ende war es ein wichtiger Schritt, doch es gibt weiterhin noch einiges zu tun", sagte Xabi Alonso, der damit - wie von Tah als derzeitiges Erfolgsrezept ausgemacht - schon die nächsten Aufgaben im Blick hat. "Wir blicken nicht auf die Tabelle, sondern halten die Füße auf dem Boden und machen weiter. Es gibt keine andere Formel für uns", bekräftigt der Spanier.

Und die nächste Aufgabe für Leverkusen wartet bereits am Donnerstag (21 Uhr) und heißt Union Saint-Gilloise. Dann geht es im Viertelfinalhinspiel der Europa League um nicht weniger als die Grundsteinlegung für den Halbfinaleinzug in einem europäischen Wettbewerb.