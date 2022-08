Tah in die erste Elf? - Seoane: "Er hat dieselben Chancen wie alle anderen"

Nach der 3:4-Niederlage im DFB-Pokal bei Drittligist SV Elversberg erwartet Leverkusens Trainer Gerardo Seoane für das Topspiel in Dortmund von seiner Mannschaft ein anderes Gesicht und arbeitet im Training daran. Wem er das Mandat für die Startelf erteilt, lässt er völlig offen.

Wie reagiert ein Trainer im nächsten Spiel auf eine so enttäuschende Vorstellung wie die von Bayer 04 Leverkusen in Elversberg? "Es gibt viele Möglichkeiten: Es gibt Trainer, die geben erst recht derselben Mannschaft das Vertrauen. Es gibt die Möglichkeit zwei oder drei Wechsel zu machen, es gibt die Möglichkeit acht Wechsel zu machen, man kann auch das System Wechseln, um gewisse Situationen zu verbessern", zählte Gerardo Seoane auf, ohne auch nur einen Hinweis darauf zu geben, welche Variante er favorisiert.

Das hatte er einzig direkt nach dem Pokal-Aus angedeutet, als er bei aller Kritik, die er übte, auch sagte: "Wir werden jetzt nicht alles auf den Kopf stellen." Ein kompletter Umbau der Werkself ist damit unwahrscheinlich.

Startelfeinsatz? Tah "muss es im Training bestätigen"

Änderungen wird es aber mit Sicherheit geben. So dürfte Seoane nicht erneut auf Jonathan Tah verzichten, den er in Elversberg wegen "eines gewissen Trainingsrückstands" auf der Bank gelassen hatte. Ob Tah gegen den BVB (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bereit sei für die erste Elf, wurde der Trainer gefragt, der dem Nationalspieler keine Einsatzgarantie geben möchte. Seoanes Antwort: "Er muss das in dieser Woche im Training bestätigen. Er hat dieselben Chancen wie alle anderen auch."

Seoane möchte die Spannung hochhalten. Doch Tah ist als Abwehrchef und damit als Organisator schwer zu ersetzen. In Elversberg fehlte der Werkself gerade in Sachen Kommunikation und Absprache einiges. In der Abwehr ist der 26-Jährige der Spieler, der diese Rolle am ehesten ausfüllen kann - und war zudem in der Vorsaison ein absoluter Leistungsträger.

Rotationsmöglichkeiten nach dem Pokal-Aus

Weitere Wechsel kämen nicht überraschend: So könnte der zuverlässige und zweikampfstarke Piero Hincapie statt Mitchel Bakker links verteidigen und als Mentalitätsspieler die Widerstandskraft der Werkself erhöhen. Ein Startelfeinsatz von Rechtsaußen Karim Bellarabi ist ebenso denkbar, nachdem Adam Hlozek als Linksaußen kaum Akzente setzte.

Und auch eine defensivere Besetzung der Zehn, auf der Mittelstürmer Sardar Azmoun in Elversberg offensiv überzeugte, aber aus taktischen Gründen von Seoane zur Halbzeit ausgewechselt wurde, steht zur Diskussion, um eine größere Kompaktheit herzustellen. Kandidaten sind Kerem Demirbay und Exequiel Palacios, die sich auch auf einen Platz in der Doppelsechs berechtigte Hoffnungen machen.

Viele offene Positionen, für die Seoane, der unter anderem das synchrone Verschieben der Viererketten trainieren ließ, das Casting eröffnet hat: "Es ist klar, dass wir genau hinschauen, wie sich die Spieler präsentieren", sagt er und fügt an: "Es ist klar, dass nach einer solchen Leistung wie am Samstag sich der Konkurrenzkampf ein bisschen mehr eröffnet." Auf das Ergebnis darf man sowohl in Hinblick auf die Aufstellung als auch auf die Einstellung seines Teams in Dortmund gespannt sein.