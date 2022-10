Tah: Erst Ersatz, dann Stütze und Prophet

Beim 2:2 gegen Atletico im Civitas-Metropolitano zu Madrid erlebte nicht nur Bayer 04, sondern auch ganz besonders Joanathan Tah ein Wechselbad der Gefühle. Auch aus dem positiven wie kuriosem Ende schöpft der Abwehrspieler in vielerlei Hinsicht Zuversicht.

Aus Madrid berichtet Stephan von Nocks

Es war die Überraschung, als die Startelf von Bayer 04 vor dem Spiel bei Atletico Madrid bekannt gegeben wurde: Jonathan Tah gehörte erstmals seit dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal in Elversberg nicht zur Leverkusener Anfangsformation. Stattdessen verteidigte Edmond Tapsoba zentral in der Dreierkette, die besonders in der zweiten Hälfte gegen den Dauerdruck von Atleti zu einer permanenten Fünferkette wurde.

Tapsoba machte seinen Job nach einer anfänglichen Kerze über weite Strecken gut, musste dann aber nach einer Stunde leicht angeschlagen vom Feld, so dass Tah doch noch zum Zuge kam und in Bayers Abwehrschlacht, abgesehen von einer Szene, ebenfalls zu einer Stütze wurde.

"Ich bin genau in dieser Phase reingekommen, in der wir nur noch verteidigt haben und sogar ein, zwei gute Kontersituationen hatten. Es war sehr intensiv", beschrieb der Nationalspieler Bayers internationalen Überlebenskampf, in dem der Werksklub zumindest die Chance auf Rang 3 und damit auf den Einzug in die K.-o.-Phase der Europa League wahrte.

Nach einer guten ersten Hälfte musste Bayer im zweiten Abschnitt, in dem Atletico nach der Einwechslung von de Paul und Saul Niguez als Achter das Mittelfeldzentrum verstärkte und mit dieser Systemumstellung immensen Druck erzeugte, viele heikle Situationen überstehen. Dennoch wollte Tah den Teilerfolg nicht Glücksgöttin Fortuna zuschreiben.

Das machen wir nicht am liebsten, so viel zu verteidigen. Jonathan Tah

"Ich glaube, es war kein Glück. Und wenn man es als Glück bezeichnen möchte, dann haben wir es uns auf jeden Fall erarbeitet, weil wir einfach als Mannschaft geschlossen gearbeitet haben und wirklich jeder versucht hat, seine Energie reinzugeben", erklärte der 26-Jährige. Die Rückkehr zu den Basics war nach der 1:5-Pleite in Frankfurt vor zwölf Tagen in der Tat die dringlichste Aufgabe. Diese hat Bayer 04 bei den beiden 2:2-Unentschieden gegen Wolfsburg und nun in Madrid gelöst.

Für Tah stellt dies die Grundlage dar, um wieder zu alter Stärke zu gelangen. "Das machen wir nicht am liebsten, so viel zu verteidigen, aber das war in dem Moment einfach das, einfach was wir brauchten. Und jeder hat das angenommen und akzeptiert", stellte er zufrieden fest.

Keine Begründung für den Bankplatz

Das war er natürlich nicht bezüglich seiner eigenen Rolle als Ersatzspieler zu Spielbeginn. "Das ist in dem Moment so gewesen. Ich habe das so angenommen", erklärte er, um dann anzufügen: "Natürlich brauche ich niemanden anlügen: Ich will immer spielen."

Doch nach zuletzt schwachen Leistungen, die Tah allerdings alles andere als exklusiv im Leverkusener Kader hatte, lagen alle Argumente auf Seiten von Xabi Alonso. Die der Trainer dem Innenverteidiger allerdings vorenthielt. "Da gab es keine Begründung", erklärte Tah, der einräumte: "Wir haben viele Spieler und vor allen Dingen auch viele Spiele. Dann ist es manchmal so, dass rotiert wird und durchgetauscht werden kann. Und die Jungs haben es ja auch gut gemacht."

So auch Tapsoba im Zentrum auf Tahs Stammposition. Der Nationalspieler aus Burkina Faso gab nach seiner Auswechslung eine erste Entwarnung. Er habe hinten im Oberschenkel ein leichtes Ziehen gespürt, erklärte Tapsoba, aber er sei nicht verletzt. So bleibt abzuwarten, für wen sich Xabi Alonso am Samstag auf der zentrale Abwehrposition entscheidet.

In Leipzig muss Bayer erneut die gerade gezeigten Grundtugenden abrufen. Durch den nach dem Schlusspfiff verhängten Strafstoß für Atletico, den der überragende Torhüter Lukas Hradecky parierte, kann dem Auftritt in Madrid eine besondere Bedeutung zukommen.

Sechster Strafstoß im vierten Spiel gegen Leverkusen

"Das kann definitiv etwas auslösen. Vor allem für die nächsten Spiele ist das auf jeden Fall die Basis. Natürlich war das spielerisch nicht unser bestes Spiel, aber was die Mannschaftsleistung angeht, war es wirklich auf sehr hohem Niveau", hofft Tah, dass die 96 Minuten von Madrid zum Schlüsselerlebnis werden.

Dazu soll gerade auch die Strafstoßszene nach Schlusspfiff beitragen. Stellten doch in dieser Saison Elfmeter für Bayer 04 durchweg absolute Negativszenarien dar. Alle vier bisherigen Strafstöße in dieser Spielzeit hat Bayer verschossen und allein in den jüngsten vier Partien sechs (!) gegen sich gepfiffen bekommen.

"Es ist natürlich verrückt, was durch den VAR jetzt möglich ist - dass das Spiel quasi vorbei ist und dann irgendwie doch noch ein Elfmeter geschossen wird", sagte Tah und zog aus dem Kuriosum Zuversicht. Wirkte es doch wie ein Signal von oben, dass nun in Madrid erstmal in dieser Saison eine Elfmeter-Geschichte positiv für Bayer ausging.

"Das musste jetzt einmal sein, um den Knoten zu lösen", versuchte sich Tah mit einem Lächeln als Prophet, "das war der Finisher, vor allem mit den ganzen Elfmetern gegen uns. Und den Nächsten, der für uns kommt, knallen wir rein." Dann hätte der Punktgewinn in Madrid, nach dem Bayer weiterhin auf Schützenhilfe angewiesen ist, um Platz 3 zu erreichen, nicht nur für die Moral der Werkself einen großen Wert.