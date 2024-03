Tah brilliert als Bremser: "Noch eine gefährliche Situation"

Der Vorsprung ist weiter gewachsen. Nach dem 2:0-Sieg in Köln auf surreale zehn Punkte vor dem FC Bayern. Trotzdem bleiben Kampfansagen von Leverkusener Seite aus. Für Bayer 04 hat das Understatement Methode.

Der Abstand zu Platz 2 wird immer größer. Die Zahl der ausstehenden Spiele natürlich immer geringer. Zehn Punkte Vorsprung bei noch genauso vielen verbleibenden Spieltagen stellen einen Vorsprung dar, bei dem bei umgekehrter Rollenverteilung längst der Meistertitel als vergeben deklariert würde.

Doch da nicht die Bayern, sondern Bayer 04 das Klassement so deutlich anführt, bleiben die Kampfansagen aus dem Leverkusener Lager aus. Ganz nach dem Motto "Never change a running system" (Verändere nie etwas an einer funktionierenden Anlage) wird nahezu jede Form der Titelfrage umdribbelt.

Und so besitzt der Kommentar von Lukas Hradecky, den der Kapitän nach dem 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln in der Hinrunde, zum Leverkusener Lauf abgab, weiter Gültigkeit: "Der Zug hat momentan keine Bremse, aber wir müssen demütig bleiben."

Tah warnt - und tritt auf die Euphoriebremse

Beide Teile der Aussage des Torhüters haben sich bewahrheitet bzw. wurden und werden erfüllt. Auch nach 34 Pflichtspielen ist Bayer 04 in dieser Saison ungeschlagen, auch weil keiner der Bayer-Profis aus der augenscheinlichen Überlegenheit gegenüber der Konkurrenz falsche Rückschlüsse zieht und auf Müßiggang umschaltet, was in dem extrem breit aufgestellten Kader auch gar nicht möglich ist, ohne seinen Platz in der Startelf zu gefährden.

So ist es zu einer Art Wettbewerb geworden, öffentlich jegliche Kampfansagen bezüglich der Meisterschaft zu vermeiden. Und dafür wird auf die Euphoriebremse getreten, bis sich das Pedal durch das Bodenblech drückt.

Man hat in der Vergangenheit gesehen, was noch alles passieren kann. Jonathan Tah

Ordnete doch beispielsweise Jonathan Tah das nun auf zehn Zähler angewachsene Punktepolsters auf den Rekordmeister aus München eher wie eine frühe 2:0-Führung in einem Ligaspiel ein: "Es ist noch eine gefährliche Situation, weil noch 30 Punkte zu vergeben sind. Das darf man nicht unterschätzen."

Dabei sind zehn Punkte eher mit einem 5:0 in der 60. Minute zu vergleichen. Selbst wenn Tah mahnt: "Man hat in der Vergangenheit gesehen, was noch alles passieren kann." Wobei der Blick in die Historie der Bundesliga allerdings nur verrät, dass ein solcher Zehn-Punkte-Vorsprung eben noch nie von einer Mannschaft verspielt wurde.

Titelfragen werden weggelächelt

Dessen sind sie sich auch bei Bayer04 bewusst. Das macht auch Tahs Mienenspiel beim Interview-Marathon nach dem Derby klar. So räumte der Nationalspieler nicht nur ein, "wir sind uns natürlich der Situation bewusst und müssen uns nicht anlügen", sondern hatte schon zuvor bei DAZN jegliche Fragen zu dem Thema Meisterschaft mit seinem breitesten Grinsen weggelächelt. Nach dem Motto: Ich könnte es sagen, aber ich tue es einfach nicht.

Was die meisten Fragesteller enttäuscht zurücklässt, stellt allerdings das Erfolgsrezept dar, wie Tah erklärt: "Man braucht nicht lügen", erklärt er bezüglich der Tabellenkonstellation, "trotzdem ist es wichtig, diesen Fokus zu behalten, um das Ganze nicht aus dem Ruder laufen zu lassen."

Denn die inzwischen nicht mehr nur aufkeimende Euphorie nicht an sich heranzulassen, stellt offenbar die größte Aufgabe für das Team von Xabi Alonso dar. "Das ist manchmal nicht einfach", betont Tah, "weil von außen sehr viel kommt. Aber wir versuchen es weiter." Bis sich Tah und Co. irgendwann trauen dürfen, die Euphoriebremse zu lösen. Bis dahin wird die Titelfrage noch umdribbelt - allerdings mit einem breiten Grinsen.