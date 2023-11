Tag der späten Elfmeter: Aachen jubelt, Wuppertal hadert - Bocholt baut Tabellenführung aus

Einiges geboten war am Samstag in der Regionalliga West: In den beiden Top-Duellen in Wuppertal und Aachen gab es jeweils in der sechsten Minute der Nachspielzeit späte Elfmeter - und anschließend ganz unterschiedliche Gemütslagen. Torreich wurde es beim FC Wegberg-Beeck und bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln.

90.+6: Aachen jubelt gegen Düren

Mit einem packenden 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Düren schiebt sich die Alemannia aus Aachen vor den Spieltags-Kontrahenten auf Rang vier. Es war ein offenes Duell im ersten Durchgang: Düren hatte mehr Anteile, Aachen die besseren Chancen, beide Keeper zeigten sich auf der Höhe. Im zweiten Durchgang dauerte es dann nicht lange, bis Willms eine scharfe Heinz-Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie drückte und die Alemannia so mit 1:0 in Führung schoss (47.). Aachen lauerte nun, verpasste durch Ramajs Lattenkracher den zweiten Treffer. So kam Düren nach einer Ecke durch Joker Ibishi, der mit seinem ersten Ballkontakt zum 1:1 netzte, spät noch zum Ausgleich (85.). Doch die Partie hatte noch eine Pointe auf Lager: In der Nachspielzeit gab es nach Foul an Statovci Strafstoß für die Heimelf, Heinz behielt die Nerven und verwandelte den mit 19.500 Zuschauern besetzten Tivoli in einen Hexenkessel (90.+6).

Wiedenbrück siegt im Keller

Der SC Wiedenbrück konnte das Kellerduell gegen Schlusslicht SSVg Velbert mit 2:1 für sich entscheiden. Die Gäste liefen schon früh einem Rückstand hinterher, Liehr brachte den SCW schon nach vier Minuten mit 1:0 in Führung. Zwar gelang Schiebener kurz nach Wiederanpfiff der 1:1-Ausgleich (47.), Aydinels Treffer zum 2:1 Mitte des zweiten Durchgang war letztlich aber der Matchwinner. Es war der erste Dreier nach zuletzt vier Niederlagen in Serie für Wiedenbrück, das die Rote Zone damit vorerst verlassen kann.

Schützenfest in Wegberg

Einen 5:2-Erfolg feierte Rot-Weiß Oberhausen beim Gastspiel gegen den FC Wegberg-Beeck. Sechs Tore sahen die Zuschauer alleine in Durchgang eins, vier davon für die Gäste, obwohl zunächst die Heimelf in Führung ging: Braun wurde dabei in die Tiefe geschickt, umkurvte den Keeper und stellte auf 1:0 (14.). Doch die Gäste waren das bessere Team: Ezekwem gelang nach einer Ablage der wuchtige 1:1-Ausgleich für RWO (22.), und Stappmann brachte Oberhausen mit der Hacke nur vier Zeigerumdrehungen später gar mit 2:1 in Führung (26.). Dann folgten die Minuten des umtriebigen Moritz Stoppelkamp: Zirkelte er in der 37. Minute zunächst das 3:1 ins Eck, legte er kurz darauf per Foulelfmeter das 4:1 nach (41.). In der Nachspielzeit verkürzte Hasani ebenfalls nach Foul vom Punkt für Beeck (45.+2). Nach dem Seitenwechsel lief es etwas ruhiger ab, Wegberg versuchte zwar, nochmals in Spiel zu kommen, fing sich dann aber nach einer Ecke durch einen Boche-Kopfball das 2:5 (67.). Weil sich auch RWO-Keeper Benz in Folge hellwach zeigte, geriet der Sieg überhaupt nicht mehr in Gefahr. Kurz vor Ende prüfte Holthaus für Oberhausen nochmal das Aluminium.

Köln II kommt zweimal zurück

Immerhin vier Spiele in Folge ohne Niederlage ist nun der FC Gütersloh, der beim 3:3 beim 1. FC Köln II am Sieg schnupperte. Die Gäste führten schon mit der ersten Gelegenheit, Probst bediente Rolf, der den Schlussmann zur 1:0-Führung überwand (7.). In Folge verpasste Probst dann einen weiteren Treffer, bevor er später frei vor dem Tor flach das linke Eck anvisierte und Gütersloh so mit 2:0 in Führung schoss (24.). Doch die Kölner kamen bis zur Pause zurück: Downs kam erst nach einer unzureichenden Abwehr an den Ball und nagelte den 1:2-Anschluss in die Maschen (31.), dann zirkelte Kujovic das 2:2 vom Strafraum ins Toreck (45.). Nach Wiederanpfiff traf Twardzik für Gütersloh nur den Pfosten, dann sorgte Manstein mit einem frech getretenen direkten Freistoß für die erneute 3:2-Führung des Aufsteigers (74.). Doch die Kölner drückten und fanden eine weitere Antwort: Diehl besorgte aus der Drehung den 3:3-Endstand (81.).

Hoch erlöst Rödinghausen

Der SV Rödinghausen kann aufatmen. Nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Sieg gewann der SVR mit 1:0 gegen die Düsseldorfer Reserve. Es war schwere Kost beider Teams, obgleich bei der Fortuna-Reserve mit Niemczycki, Oberdorf und Niemiec drei Profis zum Einsatz kamen. Es blieb aber lange Zeit ein Spiel ohne nennenswerte Chancen. Im zweiten Durchgang traf Safi für Rödinghausen nur den Pfosten, die bis dahin beste Gelegenheit. Erst in den Schlussminuten kam dann mehr Leben in die Partie: Der Düsseldorfer Bunk musste nach einem Foul vom Feld, auf der Gegenseite wurde kurz vor Schluss noch Hoch Mann des Spiels, als er einen Abpraller aus 14 Metern direkt zum umjubelten 1:0-Siegtreffer in die Maschen jagte (90.+3).

Demaj schießt Fortuna Köln auf Rang zwei

Wieder in Richtung Spitze schielt Fortuna Köln nach dem 2:0-Erfolg über den FC Schalke 04 II. Matchwinner auf Seiten der Gäste war dabei Leon Demaj mit einem Doppelpack. Nach chancenarmen Beginn hebelte ein Doppelpass die Schalker Defensive aus, Demaj vollstreckte zum 1:0 (34.). S04-Keeper Paris verhinderte bis zur Pause noch einen deutlicheren Rückstand. Auch nach Wiederanpfiff agierte die Fortuna wie das reifere Team, die Heimelf kam nicht richtig zum Zug. Endgültig auf Kurs waren die Gäste dann nach einer Hölscher-Flanke, die erneut Demaj fand - 2:0 (71.). Souverän spielten die Kölner die Führung zu Ende, Schalkes Kaparos sah noch die Ampelkarte.

Gelungene Premiere: Boteli wird Gladbach-Matchwinner

Im Kellerduell bekam es die Fohlen-Reserve mit aufstrebenden Ahlenern zu tun, drehte einen Rückstand am Ende in einen 3:1-Sieg um. Die Heimelf war zunächst aktiver, dann aber stach der Gast: Nach einer Ecke profitierte Uzun davon, dass der Keeper einen Ball nicht festhalten konnte und stellte so auf 1:0 für Rot Weiss (10.). Doch die Gladbacher, die mehr vom Spiel hatten, gingen mit einem verdienten 1:1 in die Pause: Frei vor dem Kasten markierte Junge den Ausgleich (24.). Im zweiten Durchgang war es eine Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten, die so auch lange offen blieb. Doch der in der Schlussphase eingewechselte Youngster Boteli wurde in seinem ersten Regionalliga-Spiel gleich zum Matchwinner für die Bundesliga-Reserve: Der 17-Jährige zirkelte erst die 2:1-Führung in die Ahlener Maschen (80.), veredelte dann noch einen Konter zum 3:1-Endstand (90.+2).

90.+6: Wuppertal hadert gegen Bocholt

Mit 2:1 gewann der 1. FC Bocholt das Spitzenspiel gegen den Wuppertaler SV, es war ein dramatisches Spiel, in dem Wuppertal-Angreifer Marceta in der Nachspielzeit den Ausgleich vom Punkt gegen Keeper Fox vergab. Der WSV war zu diesem Zeitpunkt nach Rot gegen Pytlik (55.) nur mehr zu zehnt, hatte kurz zuvor durch eben jenen Marceta noch auf 1:2 verkürzt (89.). Zuvor schien Bocholt nach Treffern von Akritidis (21.) und Lorch (83.) klar auf Kurs zu steuern.