Tag der Finnen: Rantanen und Aho treffen dreimal

In Mikko Rantanen und Sebastian Aho drehten beim schmalen NHL-Programm am Freitag zwei finnische Stürmer auf. JJ Peterkas siebter Scorerpunkt war nur Makulatur.

Aho kontert nicht nur Brysons Blitztor

Peterka sammelte beim Gastspiel der Buffalo Sabres bei den Carolina Hurricanes zwar seinen siebten Scorerpunkt in dieser Saison, beim 3:5 (2:2, 0:1, 1:2) war dies aber in den Schlusssekunden nur der Schlusspunkt. Nach drei Siegen in Serie war Buffalo zunächst selbstbewusst aufgetreten und schon nach 28 Sekunden durch Jacob Brysons Blitztor in Führung gegangen. Sebastian Aho egalisierte für die Hurricanes (9.) und war auch nach dem neuerlichen Rückstand durch Victor Olofsson (11.) wenig später zur Stelle.

Fünfter NHL-Hattrick für Aho

Der Finne war auch am 3:2 beteiligt, mit dem Martin Necas (25.), der zwei Assists sammelte, Carolina auf die Siegerstraße schoss. Jesperi Kotkaniemi (50.) baute den Vorsprung aus, Man of the Match aber war ganz klar Aho. Der Finne erzielte per Empty-Netter seinen fünften Hattrick in der NHL und rundete damit einen für ihn perfekten Abend ab (58.), ehe sich Peterka bei Rasmus Dahlins Treffer in der Schlussminute noch auf das Scorerboard eintrug.

"Ich müsste lügen, wenn ich sage, der Hattrick fühlt sich nicht gut an", gab Aho später zu Protokoll, während Buffalo-Coach Don Granato konstatierte: "Wir waren heute nicht griffig genug."

Rantanen machte es Aho vor

Ahos Bilanz an diesem Abend entsprach exakt der seines Landsmanns Mikko Rantanen, der im Rahmen der Global Series im finnischen Tampere für die Avalanche aufgedreht hatte und beim 6:3 (2:0, 1:2, 3:1) gegen Columbus ebenfalls mit drei Toren und einer Vorlage brilliert hatte. Es war ein echtes Heimspiel für den Stürmer, den 12.882 Fans in der Nokia Arena mit Sprechchören angefeuert hatten. "Das war richtig cool", sagte Rantanen, "das hatte ich nicht erwartet." Der Finne zahlte zurück, besonders wichtig war sein Tor zum 4:3, nachdem die Blue Jackets zuvor einen 0:3-Rückstand aufgeholt hatten.

Am Samstag stehen sich beide Teams in Tampere erneut gegenüber.