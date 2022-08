Tag der Doppelpacker: Correia schockt Dresden - Bahn lässt Mannheim feiern - Bech kurz vor Schluss

Dynamo Dresden hat auch gegen die SV Elversberg verloren. Mannheims Bahn drehte das Heimspiel gegen BVB II im Alleingang. Ingolstadts Bech sorgte für einen späten Punktgewinn der Schanzer.

Trafen am 5. Spieltag doppelt: Elversbergs Marcel Correia, Mannheims Bentley Baxter Bahn und Ingolstadts Tobias Bech (v.l.n.r.). IMAGO/Eibner

Elversberg macht einfach weiter - und stürzt Dynamo in Probleme

Die SV Eleversberg hat ihren starken Saisonstart fortgesetzt. Der Aufsteiger bezwang Bundesliga-Absteiger Dynamo Dresden 3:2. Bei strömendem Regen gingen die spielfreudigen Gäste durch einen sehenswerten Treffer von Correia früh in Führung (4.). Die SGD war um eine Antwort bemüht, Kammerknechts Treffer zählte aber richtigerweise nicht (14.). Auf der Gegenseite traf Feil den Pfosten, besser machte es Schnellbacher, der per Kopf auf 2:0 stellte (20.). Dynamo fand allerdings noch vor der Pause den Anschluss: Arslan markierte mit traumhaftem Freistoß-Treffer das 1:2 (40.), Borkowskis vermeintlicher Ausgleich zählte wegen eines angeblichen Foulspiels in der Entstehung nicht (45.).

Bitter für die Sachsen, denn nach der Pause stellte Correia mit einem Schlenzer den alten Abstand wieder her (61.). Arslans neuerlicher Anschluss in der Nachspielzeit zählte nicht (90.+2). Die SVE ist mit dem vierten Sieg im fünften Spiel neuer Zweiter. Dynamo verharrt im Tabellenmittelfeld.

Saarbrücken weiter ohne Gegentor - Ingolstadt nicht mehr

Zwei Plätze hinter der SVE reiht sich Lokalrivale 1. FC Saarbrücken ein. Das Team von Trainer Uwe Koschinat spielte gegen Erzgebirge Aue - Trainer Timo Rost griff nach dem 1:5 gegen Wiesbaden zu sieben Startelf-Veränderungen - 0:0 und ist damit der einzige Drittligist, der noch kein Gegentor kassiert hat. Denn der FC Ingolstadt, der ebenfalls noch ohne Gegentor in den Spieltag gegangen war, kassierte die ersten Treffer - nahm aber nach 0:2 noch einen Punkt aus Essen mit. Schon nach neun Minuten hatte die weiße Weste Flecken bekommen: Bastians verwandelte einen durchaus stritten Handelfmeter zum 1:0 (9.). Routinier Engelmann erhöhte aus der Nahdistanz noch vor der Pause (32.). Kurz vor Schluss gelang den Schanzern durch Bech nach Golz-Fehler erst der Anschluss (84.). Dann traf der Neuzugang zum 2:2-Endstand (88.).

Doppelter Bahn: Mannheim dreht das Heimspiel gegen BVB II

Waldhof Mannheim hat nach dem 2:6 in Meppen die richtige Antwort gefunden und Borussia Dormtund II bezwungen. Nach zwei Minuten lagen die Kurpfälzer allerdings erstmal zurück: Njinmah bestrafte ein Missverständnis in der Defensive eiskalt. Die Gastgeber mühten sich, erhöhten nach der Pause den Druck und wurden durch Bahns 1:1 belohnt (64.). Der Neuzugang setze sogar noch einen drauf und erzielte im Zusammenspiel mit Keita-Ruel das 2:1 (71.).

Osnabrück holt Punkt im ersten Spiel nach Scherning-Weggang

Einen knappen Sieg verbuchte der SC Freiburg II. Die Breisgauer schlugen Viktoria Köln. Das Tor des Tages erzielte Wagner nach Vorarbeit von Neuzugang Röhl per Flachschuss kurz vor der Pause (43.). Der VfL Osnabrück holte im ersten Spiel nach dem Weggang von Cheftrainer Daniel Scherning (zu Arminia Bielefeld) ein 1:1 bei Wehen Wiesbaden. Froese traf nur 40 Sekunden nach der Pause zum hochverdienten 1:0 für den SVWW. Simakala traf in der Schlussphase zum 1:1-Endstand (83.).