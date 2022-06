Taffertshofer geht: Der "Sheriff" verlässt die Bremer Brücke

Nach vier Jahren hat Ulrich Taffertshofer das Kapitel VfL Osnabrück für sich als abgeschlossen erklärt. Der "Sheriff" verlässt die Niedersachsen.

Ulrich Taffertshofer will sich einer neuen Herausforderung widmen. Dies erklärte der gebürtige Bayer in einer Medienmitteilung des VfL Osnabrück, den er in diesem Sommer verlässt. Nach vier Jahren im Trikot der Lila-Weißen und 128 Spielen für den Verein hat er die Offerte seines bisherigen Arbeitgebers nicht angenommen.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir mit Uli Taffertshofer gerne verlängert und die Zusammenarbeit fortgesetzt hätten", erklärte Amir Shapourzadeh. Der Mittelfeldspieler bringe "sowohl sportlich als auch menschlich viel Qualität mit", so Osnabrücks Sportdirektor weiter. "Gleichzeitig haben wir uns natürlich parallel auch auf den Fall vorbereitet, dass Uli unser Angebot einer Vertragsverlängerung nicht annimmt. Wir hatten sowohl im vergangenen Sommer als auch jetzt immer einen offenen Austausch und akzeptieren seine Entscheidung, sich einer neuen Herausforderung stellen zu wollen."

"Überragende Zeit"

Im Sommer 2018 war Taffertshofer, der im Nachwuchs des TSV 1860 München ausgebildet wurde, von der SpVgg Unterhaching zum VfL gekommen und avancierte zu einem Publikumsliebling. Ihm selbst fällt der Abschied keinesfalls leicht: "Ich hatte eine überragende Zeit beim VfL und werde nicht nur die Erfolge wie den Aufstieg in die 2. Bundesliga und den folgenden Klassenerhalt, sondern auch die Fans und die Stimmung an der Bremer Brücke tief in meinem Herzen tragen und nie vergessen. Dennoch ist für mich in den letzten Wochen der Entschluss gereift, nach vier Jahren etwas Neues auszuprobieren."