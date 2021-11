Taffertshofer fehlt Wiesbaden in zwei Spielen

Drittligist Wehen Wiesbaden muss die kommenden zwei Ligapartien auf einen Leistungsträger verzichten: Emmanuel Taffertshofer wurde am Dienstag für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Der Mittelfeldakteur sah im Montagabendspiels des 14. Spieltag bei Eintracht Braunschweig (2:1) in der 86. Minute von Schiedsrichter Lasse Koslowski die Rote Karte. Zuvor hatte der 26-Jährige seinen Gegenspieler Sebastian Müller rüde von hinten von den Beinen geholt.

Das DFB-Sportgericht verurteilte deswegen Taffertshofer am Dienstag wegen "eines rohen Spiels gegen den Gegner" zu einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen. Damit wird Taffersthofer die anstehenden Partien Wiesbadens am kommenden Sonntag gegen den FSV Zwickau (13 Uhr) sowie das Gastspiel am 20. November beim 1. FC Kaiserslautern verpassen. Erst im letzten Ligaspiel des Monats am 27. November wird Taffertshofer dem Interims-Trainerduo Mike Krannich und Nils Döring wieder zur Verfügung stehen.

Taffertshofer wechselte erst vor dieser Saison von Zweitligist SV Sandhausen nach Wiesbaden. Beim SVWW entwickelte er sich sofort zur Stammkraft und kam in 13 der bisherigen 14 Ligapartien zum Einsatz (kicker-Durchschnittsnote: 3,54). Beim Sieg in Braunschweig erzielte er in Hälfte eins den Führungstreffer der Hessen (15.).