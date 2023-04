"Tätlichkeit in einem leichteren Fall": Rother fehlt RWE zwei Spiele

Nachdem Ahmet Arslan Björn Rother auf den Fuß gestiegen war, trat Essens Sechser nach. Für die Aktion sperrt ihn der DFB für zwei Spiele. Sein Gegenspieler äußerte sich auch zur Provokation.

Dresdens Kyu-Hyun Park ließ sich gegen Essen (2:1) kurz vor dem Ende zu einer Schwalbe hinreißen. Der Linksverteidiger sah die Gelbe Karte und bekam auch noch ein paar Worte von Björn Rother. Daraufhin stieg Ahmet Arslan dem Essener im Rücken von Schiedsrichter Martin Speckner auf den linken Fuß, woraufhin dieser nachtrat. Da der Referee nur die Aktion des RWE-Sechsers sah, zeigte er dem 26-Jährigen die Rote Karte, während Arslan unbestraft blieb.

Ich wusste, dass er ein Spieler ist, der nachtritt. Ahmet Arslan

Gegenüber "MagentaSport" bezog Arslan zu seiner Aktion Stellung. "Der Rother ist ein Spieler, der einen 90 Minuten nervt und beleidigt - auch manchmal mit Beleidigungen unter der Gürtellinie. Das ist kein Vorwurf, es ist seine Art. Ich bin jemand, der dann nicht verbal zurückschießt. Natürlich sieht es blöd aus, weil ich ihm leicht auf den Fuß trete. Ich wusste, dass er ein Spieler ist, der nachtritt", so der Torschütze zum 1:0.

Anschließend verglich er Rother noch mit Mitspieler Clemens Fandrich, der "niemals was zurückgemacht hätte" und lobte sich selbst: "Das habe ich schon ein bisschen clever gemacht. Es war eine spielentscheidende Szene."

Für die "Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" belegte der DFB Rother am Mittwochmittag mit einer Zwei-Spiele-Sperre. Damit steht der gebürtige Stolberger Trainer Christoph Dabrowski gegen Waldhof Mannheim und im Gastspiel in Zwickau nicht zur Verfügung.