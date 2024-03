Tätlicher Angriff auf OFC-Geschäftsführer Hock: "Aber was ist in zwei Wochen?"

Christian Hock, Geschäftsführer von Kickers Offenbach, wurde beim Auswärtsspiel gegen den Bahlinger SC von einem Zuschauer in den Rücken gestoßen. Dieser Vorfall hat nun die Frage aufgeworfen, ob beim Thema Sicherheit in der Regionalliga Südwest nicht mit zweierlei Maß gemessen werde.

Christian Hock ist alles andere als neu in der Branche. Aber so etwas wie am Sonntag habe er in 35 Jahren Profi-Fußball noch nie erlebt, sagt der Sport-Geschäftsführer der Offenbacher Kickers. Er sei "tief erschüttert". Kurz vor Abpfiff der Partie beim Bahlinger SC (1:2) wurde Hock, der neben der Bank stand, von einem mit dem Heimteam sympathisierenden Zuschauer "mit beiden Händen in den Rücken gestoßen. Es hat nicht extrem wehgetan und ich habe keine blauen Flecken. Es passierte aber von hinten und ohne Vorwarnung." Hock fragt daher: "Wie kann es sein, dass eine Coaching-Zone bloß mit Flatterband abgesperrt und kein einziger Ordner in der Nähe ist?"

Laut Maximilian Ziegler-Freisinger, Geschäftsführer der Regionalliga Südwest, ist "eine innere Umfriedung in Höhe von 2,20 Metern" vorgeschrieben. Weil es eine solche in Bahlingen nicht gibt, musste der BSC ein Ausweichstadion für den Fall melden, dass ein Risikospiel ansteht. Ob dem so sei, entscheiden die Sicherheitsbehörden vor Ort. Tatsächlich spielt der BSC seit insgesamt sechs Jahren in einem Stadion, das den Vorgaben der Liga in mindestens zwei Punkten nicht entspricht. Neben der Umfriedung fehlt auch eine Flutlichtanlage.

Wenn ich sehe, welche Strafen wir bekommen und welche Sicherheitsvorkehrungen von uns seit Jahren verlangt werden, ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man so etwas genehmigen kann. OFC-Geschäftsführer zu den Sicherheitsvorkehrungen in Bahlingen

"Wieso werden gravierende Unterschiede bei den Sicherheitsauflagen gemacht?", fragt Hock. Nachdem OFC-Fans (wiederholt) Gegenstände aufs Spielfeld geworfen hatten, war gegen den Verein eine Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro sowie eine einmalige Blocksperre verhängt worden, verbunden mit der Androhung, dass bei weiteren Vorfällen die Auflage stehen kann, die Steh- in Sitzplätze umzuwandeln. "Wenn ich sehe, welche Strafen wir bekommen und welche Sicherheitsvorkehrungen von uns seit Jahren verlangt werden, ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man so etwas genehmigen kann." Der OFC müsse jedes Mal einen fünfstelligen Betrag für Sicherheitspersonal ausgeben, in Bahlingen hätten hingegen nicht mal Ordner im Bereich der Coaching-Zone gestanden.

Flaschen und Gläser in Spielfeldnähe

"Es geht nicht um mich", betonte der Sport-Geschäftsführer des OFC. "Aber was ist in zwei Wochen? Wird dann vielleicht jemand mit einer Flasche oder einem Regenschirm attackiert?" In der Tat hatten in Bahlingen viele Zuschauer Schirme dabei, obwohl das laut Ziegler-Freisinger nicht zulässig ist. Zudem standen in Spielfeldnähe Weinflaschen und Gläser auf Tischen. Das Sportgericht wird sich mit dem Fall befassen.

BSC-Sprecher Stefan Ummenhofer nannte den Vorfall bedauerns- und verachtenswert. Trainer Axel Siefert stellte ebenfalls klar, dass so etwas nicht gehe. Er habe die Szene aber eher so gedeutet, dass der Zuschauer Hock auf einen Vorfall aufmerksam machen wollte, der sich kurz zuvor abgespielt hatte. Da sei nämlich ein ausgewechselter BSC-Spieler von OFC-Fans bespuckt sowie mit Bechern beworfen worden. Hock sah darin eine Relativierung, stellte aber zugleich klar: "Es geht mir nicht darum, dass Bahlingen bestraft wird." Stattdessen stellt er "das Konstrukt Regionalliga Südwest" in Frage. Die Liga müsse so etwas im Zulassungsverfahren besser regeln. Aktuell sei vieles "amateurhaft".