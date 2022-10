"Täter aus dem Familienblock": Alemannia Aachen äußert sich nach Becherwurf-Skandal

Einen Tag nach dem Abbruch der Regionalliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach II hat sich Alemannia Aachen bestürzt über die Vorkommnisse gezeigt. Der Täter ist laut Verein aber identifiziert.

Der vergangene Sonntag wird Alemannia Aachen noch etwas länger beschäftigen. Das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II musste in der 88. Minute beim Stande von 1:0 für die Fohlen-Reserve abgebrochen werden, weil Schiedsrichterassistent Felix Weller von einem Becher am Kopf getroffen wurde.

Tags darauf reagierte die Alemannia auf das Geschehen und entschuldigte sich in einer ausführlichen Stellungnahme zuvorderst bei Weller. Weiter stellte der Verein klar: "In keiner Weise darf toleriert werden, dass Becher und Gegenstände geworfen werden. Jeder darf sich im Stadion ärgern und Emotionen zeigen - das Werfen von Gegenständen und jegliche andere gewalttätige Aktionen gehören aber nicht dazu."

Niederlage und hohe Geldstrafe

Immerhin konnte der Werfer identifiziert werden. Wörtlich schreibt Aachen: "Durch zügiges Eingreifen des Ordnungsdienstes konnte der Täter aus dem Familienblock schnell gefasst werden." Nun behalte sich der Klub vor, gegen die betreffende Person ein Stadionverbot auszusprechen und weitere Maßnahmen wie Schadensersatzansprüche zu prüfen. Schließlich, so macht der Pokalfinalist von 2004 deutlich, komme auf ihn neben einer Niederlage am Grünen Tisch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch eine "hohe, für den Verein finanziell schädigende Strafe" zu.

Und das ist noch lange nicht alles: "Zusätzlich zum erheblichen finanziellen Schaden wird auch das Ansehen des Vereins in und außerhalb von Aachen massiv geschädigt." Ein Umstand, der den Verein "traurig und fassungslos" stimmt. Denn, so die Alemannia: "Wir schaffen es, dass wieder jedes Wochenende Tausende Fans zum Tivoli pilgern, große Unternehmen Interesse an einem Sponsoring bei der Alemannia haben und in der Stadt und der Region eine Aufbruchsstimmung zu spüren ist. Einzelne Chaoten schaffen es, diesen gemeinsamen Weg, der den Aufstieg in den Profifußball als Ziel hat, mit Füßen zu treten und jedes zarte Pflänzchen, das entsteht, zu torpedieren."