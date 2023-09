Tänzer mit Herz: Overath wird 80

Weltmeister, genialer Techniker, Legende des 1. FC Köln und noch mehr. Wolfgang Overath zeigt auch abseits des Rasens Größe. An diesem Freitag feiert er seinen 80. Geburtstag.

Der Gang hat nichts Schleppendes, schon gar nichts von einem älteren Menschen. Auf keinen Fall! Und doch: Da kommt einer auf dich zu, der in ein paar Tagen 80 Jahre alt wird. Wolfgang Overath tänzelt mehr, als dass er geht, er grüßt einen Bekannten per Handschlag, ohne den Schritt zu bremsen. Der Mann will aufs Podium, sein neues Buch vorstellen, das er gemeinsam mit dem Journalisten Sven Pistor geschrieben hat. Er ist pünktlich da, doch der "Anschlusstermin" wartet schon. Wenn man so will, ist sein ganzes Leben ein Anschlusstermin, so läuft er - körperlich und geistig - in Jeans und weißem Hemd als "Best Ager" seinem Alter weg.

Das Buch trägt den Titel "Alleine kannst du nicht gewinnen", und vorne am Mikro erzählt der Mann, dessen Alter das Immer-noch- Idealgewicht von 73 Kilogramm längst überholt hat, von Teamgeist, vom veränderten Denken. Und je mehr er plaudert und in seinen Antworten abweicht von den gestellten Fragen, desto deutlicher wird: Da sitzt ein zufriedener Mensch.

Klar, er kokettiert auch mit dieser Zahl. 80. Er ist fit wie ein Turnschuh, spielt noch zweimal in der Woche mit Kumpels in der Halle, und wenn es stimmt, dass man Weisheit eher unter Falten findet als unter glatter Haut, dann kann er das wettergegerbte Gesicht stolz präsentieren. Dass er dennoch von "einem relativ schlimmen Tag, der bald auf mich zukommt" spricht, das mag Fishing for Compliments sein und sei ihm verziehen. Aber mit jedem Satz, den er sagt, mit jedem Gedanken, den er spinnt, mit jeder Reaktion drückt er klar und deutlich aus: Die 80 steht da als Zahl, doch sie beschreibt keinen Zustand, schon gar keinen Verfall bei Wolfgang Overath. Nicht körperlich, geistig gleich dreimal nicht. Wer ihn kennt und beobachtet, der kann sich sicher sein: Wenn der Sensenmann bei den Overaths in Siegburg vor der Tür steht, dann wird ihn der Hausherr wegschicken: "Sei nicht böse, ich kann jetzt nicht, ich habe einen Anschlusstermin!"

Overath prägte die Bundesliga von Beginn an

Wolfgang Overath (re.) 1963 gegen Saarbrücken. imago/Ferdi Hartung

60 Jahre alt ist die Bundesliga geworden, der damals 19-jährige Overath prägt sie von Beginn an. Er schießt beim 2:0-Sieg in Saarbrücken am allerersten Spieltag das erste Tor seines Klubs. Nach Doppelpass mit Hans Schäfer trifft er - natürlich mit links. Acht Tore erzielt er in dieser Premierensaison, sechsmal das wichtige 1:0. Bundestrainer Sepp Herberger holt ihn nach einer Handvoll Spielen in die Nationalelf, er wird Teil einer Generation, die den deutschen Fußball erfolgreich durch das nächste Jahrzehnt trägt.

"Dankbarkeit" empfindet Overath dafür, mit Größen wie Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Karl-Heinz Schnellinger, Uwe Seeler eine Ära der Nationalmannschaft begründet zu haben, von der heute noch jeder, der sie bewusst miterleben durfte, in einer Mischung aus Ehrfurcht und Begeisterung spricht. Das Ding mit Günter Netzer gehört irgendwie dazu, zwei geniale Freunde, die auf dem Rasen nicht zueinanderfinden, fürs Leben aber doch. Beide können bis heute gut damit leben und noch besser damit umgehen.

Der ersten Meisterschaft im ersten Profijahr folgen fünf Marksteine als Eckpunkte einer schönen und erfolgreichen Laufbahn: die Weltmeisterschaft 1966 mit der dramatischen Entscheidung in der Verlängerung des Endspiels gegen Gastgeber England (2:4 n. V.). Die Revanche gegen den amtierenden Weltmeister vier Jahre später in Mexiko im Viertelfinale (3:2 n. V.) und das "Jahrhundertspiel" gegen Italien im einem der packensten Spiele der Fußballgeschichte (3:4 n. V.). Die WM 1974 mit dem Erfolg im Finale gegen die Niederlande (2:1). Endlich hat er diesen Titel geholt, es folgt der Rücktritt aus der Nationalelf. Und drei Jahre später das Ende der Karriere nach unschönen Auseinandersetzungen mit Kölns Trainer Hennes Weisweiler.

"Drei Weltmeisterschaften, zweimal im Finale, am Ende Erster, Zweiter und Dritter geworden und jedes WM-Spiel mitgemacht - das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann", resümiert der ehemalige Mittelfeldspieler, dessen Karriere derart oft beschrieben wurde, dass ihn auch Menschen, die ihn nie live spielen sahen, beschreiben können: technisch perfekt, ehrgeizig bis an die Grenzen.

Größter Triumph: 1974 wird Overath (rechts, mit Gerd Müller) mit Deutschland Weltmeister. imago/Pressefoto Baumann

Beinahe zu den Bayern

In der kicker-Rangliste des deutschen Fußballs taucht Overath 28-mal auf, 14-mal in der internationalen Klasse, 8-mal in der Weltklasse. Was fehlt, sind neben der Meisterschaft 1964 und den zwei Pokalsiegen 1968 und 1977 weitere Titel mit dem 1. FC Köln. Oder andersrum: Die Tatsache, dass der FC zu oft ein uneingelöstes Versprechen ist, kostete Overath sicherlich ein paar Pokale. Der FC Bayern buhlt ständig um ihn, nach seiner fulminanten WM 1970 in Mexiko lockt das Ausland mit einer Menge Geld, doch er bleibt seinem Klub treu. Rettet ihn 1969 vor dem Abstieg. Wäre es in jener Saison schiefgegangen, er hätte sich ab der kommenden Saison das Trikot der Bayern übergezogen. So bleibt er bei den Geißböcken.

Overath kann sich diese Treue längst erlauben. Das verdiente Geld ist gut angelegt. Während andere Kollegen seiner Generation Sparen und Investieren für etwas Verwerfliches halten und den ungewohnten Wohlstand in die Kneipen und Clubs tragen, steckt er das Geld in Immobilien. Seinen Vater, dem er mit seiner Entscheidung gegen das Abitur und für den Profifußball regelrecht Angst eingejagt hatte, beruhigt der junge Profi irgendwann, als er ihn mit dem Cabrio durch Siegburg kutschiert und die Häuser zeigt, die ihm gehören. Die Tränen der Freude und Beruhigung des Vaters vergisst Overath zeitlebens nicht.

1943 wird Wolfgang als jüngstes von acht Kindern geboren, mitten im Krieg, den Deutschland entfacht hatte. Sein ältester Bruder stirbt an der Ostfront, ein zweiter wird von einem Besatzungssoldaten erschossen. Ein tragischer Irrtum, vor den Augen der Eltern. Bis heute stellt sich Overath die Frage, was Menschen aushalten können. Er diskutiert sie mit dem lieben Gott. Der gläubige Christ vergisst nie, "dem da oben" zu danken für ein Leben, das ihm viel schenkte und ihn so prägte, dass er früh bereit war, etwas zurückzugeben. "Ich bete jeden Abend", sagt er, "aus Dankbarkeit dafür, dass ich ein solch großartiges Leben haben durfte."

Overath engagiert sich für die Ärmsten

Der "Wolfgang-Overath-Fonds" ist gut gefüllt, auch das aktuelle Buch-Honorar fließt hinein. Zwei Mehrfamilien-Häuser hat er bauen lassen für Obdachlose, schätzungsweise zweieinhalb bis drei Millionen Euro gespendet für soziale Projekte. Jedes Jahr vor Weihnachten lädt er nicht Sesshafte zu einer großen Feier ein. Die Ehrenbürger-Würde seiner Heimatstadt Siegburg bekommt er 2003 nicht aufgrund seiner sportlichen Erfolge. Sein Engagement für die Ärmsten der Armen liefert den Impuls für diese Ehre, die ihn stolz macht, weil Siegburg mehr ist als nur Heimat.

In der Festschrift der Stadt heißt es: "Trotz seiner großen sportlichen Erfolge ist Wolfgang Overath seinen hohen Idealen immer treu geblieben und hat sich seine persönliche Bescheidenheit bewahrt. Damit ist er ein großes Vorbild." Siegburg ist die Basis seines Lebens, das er seit 57 Jahren mit seiner Karin teilt. Auf den Straßen, die in der Nachkriegszeit mühsam von den Trümmern befreit wurden, lernt er den Fußball kennen, auf den Ascheplätzen zwischen Rhein und Sieg holt er sich die Härte, die ihn - den feinen Techniker - später auszeichnet und in der Kombination zum Weltstar reifen lässt.

Zum Schluss seien jene erwähnt, die Overaths Handeln in Köln auf seine Zeit als Präsident des Klubs reduzieren. Was da gut lief und was schlecht, ist völlig unwichtig heute. Wes Geistes Kinder diese Kritiker tatsächlich sind, beweisen sie am 4. Spieltag der laufenden Saison. Vor dem Spiel gegen Hoffenheim erinnern sie in einer Choreo anlässlich des 100. Geburtstages des Müngersdorfer Stadions an die großen Persönlichkeiten und Erfolge des Klubs. Mit dabei auf dem großen Transparent die Helden der Vergangenheit wie Klubgründer Franz Kremer, Heinz Flohe oder Dieter Müller. Auch Jonas Hector und Lukas Podolski. Nicht dabei: Wolfgang Overath. Der größte Spieler der FC-Geschichte wird - wie auch Toni Schumacher - ignoriert. Irgendwie ist das auch eine Auszeichnung.