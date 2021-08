Tacho-Trickserei: Es fehlt am Schutz

Den Kilometerstand eines Autos zu verfälschen, ist viel zu einfach. So moniert es der ADAC nach einem aktuellen Test. Der Club fordert Konsequenzen. Denn den Schaden haben nicht nur Gebrauchtwagenkäufer.

Tricksereien am Tacho sind keine Seltenheit. Schätzungen der Polizei zufolge ist bei jedem dritten in Deutschland verkauften Gebrauchtwagen am Tachostand gedreht worden. Der Schaden für die Käufer ist groß. Nicht nur, weil sie zu viel für ein solcherart manipuliertes Fahrzeug bezahlen. Auch im Nachhinein kann es noch teuer werden: Da ja vermeintlich noch Zeit ist, erfolgt etwa der Austausch bestimmter Verschleißteile nicht im vom Hersteller empfohlenen Abstand. Welche Folgen das hat, beschreibt der ADAC am Beispiel eines Zahnriemens: Reißt er wegen des nicht erkannten Überschreitens des Wechselintervalls, ist womöglich ein Motorschaden die Folge, der dann gut und gern ein paar tausend Euro kosten kann.

Legal zu erwerbende Geräte

Hexenwerk ist die Tacho-Manipulation keineswegs. Die entsprechenden Geräte sind ebenso klein wie handlich - und ganz legal im Handel zu erwerben. Wie problemlos es gelingt, sich mit ihrer Hilfe am Kilometerstand zu vergreifen, bestätigt nun eine Untersuchung des ADAC. Stichprobenartig hat sich der Club drei Automodelle gegriffen - einen Ford Kuga von 2019, einen Opel Grandland X von 2020 sowie einen Peugeot 208 von 2019. Bei jedem dieser Fahrzeuge sind die Tester binnen weniger Minuten zum zweifelhaften "Erfolg" gekommen. In Falle des Fords und des Peugeots hatte es genügt, das Manipulations-Gerät an die Onboard-Diagnosebuchse anzustecken, nur beim Opel war zusätzlich eine Fixierung am Tacho erforderlich.

Keine Zufallstreffer

Zufallstreffer sind das wohl kaum. Für über 170 weitere Modelle ab 2019 gebe es ebenfalls passende Menüpunkte in den Manipulationsgeräten, wie der ADAC nach seiner Recherche auf den frei zugänglichen Seiten der Gerätehersteller konstatiert.

Schutz-Verordnung der EU

Zwar gilt seit 2017 eine EU-Verordnung, wonach der Kilometerstand im Auto systematisch geschützt werden muss. Offensichtlich hapert es aber an der Umsetzung. Deshalb fordert der ADAC nun eine Ergänzung der Verordnung. Sie soll "eindeutig definieren", wie wirksam der Schutz zu sein hat und wie er sich überprüfen lässt. Als Kontrollinstanzen wären neutrale Stellen gefordert, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI beispielsweise.

Nicht nur im Gebrauchtwagenhandel sind Tacho-Manipulationen ein Problem. Auch bei Leasingfahrzeugen finden sie statt - hier wird der Kilometerstand dann während der Nutzung verfälscht, fließen in die Fahrzeughistorie der Herstellerwerkstatt ein und gaukeln somit eine geringere Laufleistung vor.

Werkstätten müssen passen

Weil die Tricksereien selbst von den meisten Werkstätten und Kfz-Sachverständigen nicht erkannt werden können, sollten Gebrauchtwagenkäufer anhand von Reparaturrechnungen, AU- und TÜV-Berichten sowie Ölwechsel-Aufklebern überprüfen, ob der angezeigte Kilometerstand tatsächlich plausibel ist.