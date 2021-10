Tachie: "Wir fiebern der Partie sehr entgegen"

Mit einem Sieg hatte sich Borussia Dortmund II in die Länderspielpause verabschiedet. An die Leistung beim 2:0 gegen Würzburg will das Team von Trainer Enrico Maaßen am kommenden Wochenende bei Eintracht Braunschweig anknüpfen.

Trumpft bislang in der 3. Liga auf: Richmond Tachie stand in jedem Spiel von Beginn an auf dem Platz. Getty Images