Tachie geht nach Kaiserslautern: "Mehr Variabilität in der Offensive"

Der 1. FC Kaiserslautern hat Richmond Tachie unter Vertrag genommen. Der Offensivmann kommt aus Paderborn.

Den Transfer vermeldete die Roten Teufel am Freitag, gaben aber keine weiteren Details zu Vertragslaufzeit und Ablösemodalitäten an. Klar ist aber, dass Richmond Tachie den Pfälzern mehr Optionen in der Offensive geben soll. Der 24-Jährige kann vielseitig im Angriff eingesetzt werden. "Richmond ist ein sehr gut ausgebildeter Stürmer, der offensiv alle Positionen besetzen kann. Wir wollen ihn bei seinen nächsten Entwicklungsschritten begleiten", wird Geschäftsführer Thomas Hengen in einer Mitteilung zitiert. "Er ist ein absoluter Teamplayer und gibt uns mehr Variabilität in der Offensive."

Diese war in vergangenen Saison viel zu häufig abhängig von Sturmtank Terrence Boyd - was sich auch in der Vorbereitung bislang zeigte. Tachie ist insofern eine ersehnte weitere Option für FCK-Trainer Dirk Schuster.

Die Mittelstürmer-Position kennt der gebürtige Berliner aus Paderborn, wo er auch auf dem rechten Flügel auflief. In seinen 17 Zweitliga-Einsätzen, bei denen er meistens eingewechselt wurde, gelang Tachie in der vergangenen Saison allerdings kein Treffer. Dafür war er im DFB-Pokal erfolgreich, erst in der 1. Runde beim 10:0 gegen Wernigerode, dann schoss er der SCP mit dem entscheidenden Elfmeter gegen Werder Bremen ins Achtelfinale.

Mit dem Fußballspielen begann Tachie bei Tennis Borussia Berlin, ehe er in die Akademie des VfL Wolfsburg wechselte. Bei den Wölfen fiel er unter anderem mit 16 Toren in 21 A-Junioren-Bundesligapartien auf. Nach einer Leihe zu Viktoria Köln ging der Deutsch-Ghanaer 2020 zu Borussia Dortmund. Mit dem BVB II stieg er in die 3. Liga auf. Zunächst steuerte er in der Aufstiegssaison 21 Torbeteiligungen in 40 Einsätzen bei. In der 3. Liga verbuchte er sechs Tore und acht Vorlagen in 33 Spielen, wodurch der SC Paderborn auf ihn aufmerksam wurde.

Nun wechselt er auf den Betzenberg. "Der 1. FC Kaiserslautern ist ein unglaublicher Klub mit richtig geilen Fans. Ich durfte schon zweimal auf dem Betze spielen und freue mich schon, ab sofort als Roter Teufel aufzulaufen", sagt er. "Mein Ziel ist es, der Mannschaft weiterzuhelfen und eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Tachie ist beim FCK nach Jan Elvedi (SSV Jahn Regensburg), Tymoteusz Puchacz (leihweise von Union Berlin), und Tobias Raschl (Greuther Fürth) der vierte Neuzugang.