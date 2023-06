Tabu-Thema, Support, Psychologe: So will Di Salvo den Fokus behalten

Die rassistischen Übergriffe via Social Media auf die beiden U-21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam überlagerten den deutschen EM-Auftakt. Nach intensiver Aufarbeitung soll das Thema im Sinne der sportlichen Konzentration zumindest öffentlich ab sofort tabu sein.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Tim Lüddecke und Thomas Hiete

Um circa 14.30 Uhr Ortszeit sagte Antonio Di Salvo am Freitagnachmittag einen Satz, der um diese Tageszeit nach der EM-Auftaktpartie am Vorabend normalerweise niemals gefallen wäre: "Ich habe das Spiel noch gar nicht sehen können." Der Cheftrainer der deutschen U 21 saß allerdings auch in einem Pressesaal anstatt an einem anderen Ort im deutschen Mannschaftsquartier in Batumi, in dem er sich womöglich nähere Gedanken über das sonst längst analysierte 1:1-Unentschieden gegen Israel gemacht hätte. Nur hatten die vorangegangen Stunden in Georgien so gar nichts mit Normalität zu tun.

Die rassistischen Vorfälle rund um die beiden Elfmeter-Fehlschützen vom Donnerstagabend, Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam, überlagerten die Geschehnisse beim zuvor sportlich dürftigen Auftritt der U 21. Moukoko hatte die Übergriffe in den sozialen Medien nach dem Spiel in der Mixed Zone öffentlich gemacht - dort wurde auch Coach Di Salvo erstmals damit konfrontiert. Auf der rund mehr als zweistündigen Fahrt vom Spielort Kutaisi zurück nach Batumi wandte er sich erstmals an die Mannschaft; im Quartier angekommen, wurde noch mal der direkte Kontakt zu den betroffenen Spielern gesucht: "Sie haben gesagt, sie wollen ins Bett, sie wollen schlafen."

Di Salvo: "Wir lassen uns nicht spalten"

Am Freitagmorgen folgte die weitere Aufarbeitung, erst intern: "Wir haben die Spieler aufgefangen", erklärte Di Salvo: "Die Mannschaft hat ein ganz klares Zeichen gesetzt, indem sie für sich gesagt hat, wir konzentrieren uns nur auf das Sportliche. Wir lassen uns nicht spalten - wir sind eins." Am Nachmittag dann wurde die Öffentlichkeit über die eingeleiteten Maßnahmen und den Umgang eingeweiht, und dabei soll es dann auch bleiben - um den Fokus für das Wesentliche nicht zu verlieren: die EM.

Die Vorfälle, kündigte Di Salvo an, "wird meine Arbeit und auch die der Spieler nicht mehr beeinträchtigen, weil wir uns dem Thema jetzt nicht mehr widmen werden. Ich werde nach dieser Pressekonferenz keine weitere Frage mehr dazu beantworten - genauso wie die Spieler nicht. Wir wollen uns fokussieren."

Ratschläge vom Sport-Psychologen der U 21

Doch kann, was in der Theorie vernünftig klingt, auch in der Praxis so einfach umgesetzt werden? Bei einem solch sensiblen Thema? In einer U-Nationalmannschaft? Der 44-jährige Coach berichtete zwar von Spielern, die "mitgenommen" waren, "es war für alle verletzend" - allerdings auch von dem "Wunsch", sich davon nicht ablenken zu lassen, gerade bei Moukoko und Ngankam. "Weil sie es nicht anders kennen, sie haben das schon häufiger erlebt", so Di Salvo, der angesichts der noch ausgebliebenden Nachbereitung auch selbst wieder den Fokus auf den Fußball legen müsse: "Ich bin mir sicher, dass wir das auch hinbekommen."

Dafür steht der U 21, wie allen DFB-Teams von der U 15 bis zur A-Nationalmannschaft, ein Teampsychologe zur Verfügung: Christoph Herr, "der sowohl uns", sagte Trainer Di Salvo, "als auch den Spielern mit Ratschlägen zur Verfügung steht".

Kein Zeichen geplant: "Wir haben genügend Themen"

Eine gesonderte Aktion von der Mannschaft, um etwa öffentlich ein Zeichen zu setzen, ist nicht geplant. Panagiotis Chatzialexiou sprach einerseits von "einer Randgruppe", von der die Übergriffe ausgingen und verwies darauf, dass "die Jungs von ganz vielen Menschen Support bekommen haben", so der sportliche Leiter der Nationalmannschaften: "Das war der Schlüssel des heutigen Gespräches, dass sie wissen, dass sie eine gewisse Begeisterung erfahren."

Und andererseits erklärte Di Salvo, "haben wir genügend Themen, die wir auf das nächste Spiel bezogen abarbeiten müssen", nachdem seiner Mannschaft beim ersten Turnierauftritt mehrere Dinge abgegangen waren, etwa das Spieltempo, die Konsequenz, die Besetzung der Box. Von einer Jetzt-erst-recht-Haltung beim DFB ist daher weniger durch die rassistischen Vorfälle die Rede als dadurch, "was wir in unserem Spiel verbessern wollen", betonte der Coach: "Die Reaktionen werden wir dann jetzt hoffentlich auf dem Platz sehen."

Der Start gegen Israel sei nicht optimal ausgefallen, so Di Salvo, doch den einen Punkt erachtete er vor der nächsten Partie am Sonntagabend gegen Tschechien als "wichtig: Wir haben noch alles in der eigenen Hand."