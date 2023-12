Tabotta im Interview: "Wir sind kein One-Hit-Wonder"

Nach den Niederlagen gegen SK Brann (1:2) und in Lyon (0:2) sind die SKN-Frauen gegen Slavia Prag in der Champions League schon etwas unter Zugzwang. Julia Tabotta ortet im Training "richtig Feuer" und erwartet "ein Spiel auf Augenhöhe". Die "Wölfinnen" wollen sich ins Viertelfinale reinbeißen.

Seit über zwölf Jahren kickt Abwehr-Allrounderin Julia Tabotta für den SKN St. Pölten, vormals FSK Spratzern-St. Pölten. Die Wiener Studentin tingelte schon zu Heimspielen(!) nach Spratzern, Stattersdorf, Statzendorf, Hofstetten, Rabenstein oder Rohrbach an der Gölsen, und feierte mit den "Wölfinnen" auch jede Menge Heimsiege in St. Pölten am Voith-Platz, auf der Stadtsportanlage oder im Sportzentrum NÖ.

Im Oktober 2017 spielte sie einmal in der NV-Arena vor 2.236 ZuschauerInnen gegen Manchester City, wo sie es u.a. mit Georgia Stanway (nun Bayern), Keira Walsh (nun Barcelona) oder Jill Scott (nach Karriereende britische "Dschungelkönigin") zu tun bekam, und vier Tage später im Tümmelhofstadion von Pyhra vor rund 150 ZuschauerInnen gegen SV Neulengbach.

Im Interview mit dem kicker betont Tabotta, wie wichtig den "Wölfinnen" ihr nunmehr fixer Platz im Sportzentrum NÖ und ihr gehobenes Standing im gesamten Verein "unter demselben Wappen" ist und richtet den Fokus auf das so wichtige, weil vorentscheidende, Champions-League-Heimspiel gegen Slavia Prag am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Frau Tabotta, gegen Brann schaffte es Maria Mikolajova mit ihrem Hammer-Ausgleich in die Rubrik "Tor der Runde". Nach dem Lyon-Spiel wurde Carina Schlüter von der UEFA ins "Team der Runde" gewählt. Wer von Ihnen holt diesmal gegen Slavia Prag was?

(lacht) Wir als Mannschaft hoffentlich drei Punkte. Die individuellen Auszeichnungen sind schön und cool. Die nehmen wir gerne mit, sind vielleicht auch ein bisschen ein zusätzlicher Ansporn. Zählen tun letztlich aber nur die Punkte und wir wollen jetzt gegen Slavia unbedingt einen Sieg einfahren.

Das ohnehin schon nach hinten verlegte letzte Pflichtspiel des SKN gegen Altach ist schon über zwei Wochen her. Wie ist die Spannung in Ihrem Team?

Da kann ich alle beruhigen. Es ist absolut kein Abfall zu bemerken im täglichen Training. Im Gegenteil. Da ist richtig Feuer, alle geben Vollgas. Einige Spielerinnen sind ja gerade von ihren Nationalteams zurückgekehrt. Wir wollen alle noch einmal richtig gut performen. Slavia hatten wir letztes Jahr auch schon in der Gruppenphase, haben auswärts gewonnen und daheim unentschieden gespielt.

Bei Champions-League-Titelanwärter Olympique Lyon haben Sie zuletzt vor über 6.000 ZuschauerInnen gespielt. Wie war das für Sie?

Das Groupama Stadium ist mit über 59.000 Sitzplätzen das drittgrößte Stadion Frankreichs. imago images/Picture Point LE

Für mich persönlich war das schon ein besonderes Erlebnis. Ich habe zuvor noch nie vor so vielen ZuschauerInnen gespielt. Das Stadion an sich war schon beeindruckend. Aber richtig arg wird es dann, wenn dein Gegner in der 60. und 76. Minute Weltklasse-Spielerinnen wie Griedge Mbock und Dzsenifer Marozsan einsetzt. Im Heimspiel gegen Brann Bergen war ich aufgrund der guten Stimmung nachher etwas verwundert, dass es nur etwas über 1.000 ZuschauerInnen waren. Auf dem Feld hat es sich nach mehr angefühlt.

Wie schlimm ist es nach solchen Highlights wieder auf die Bundesliga-Spielstätten zurückzukehren?

Die Sportanlage des ASV Spratzern war die langjährige Heimstätte von Tabotta und Co. Thomas Schöpf

(lacht) Überhaupt nicht. Mittlerweile dürfen wir ja schon in einigen Stadien spielen und es wird langsam immer alles professioneller. Mein liebstes Heimstadion war übrigens gar kein Stadion, sondern ein Platz, nämlich der legendäre Voith-Platz. Wenn du dort durch den dunklen Tunnel die Stufen rauf zu einem Flutlicht-Spiel gegangen bist und schon die Leute gehört hast, ist die Vorfreude noch einmal größer geworden, das war echt fein. An Spratzern habe ich auch gute Erinnerungen, weil wir dort viel Schönes erlebt haben. Der Wechsel ins Sportzentrum NÖ war aber natürlich ein Meilenstein für uns.

Ihr Obmann Wilfried Schmaus hat unlängst vor versammelter Presse festgehalten, wie sich die Situation der Frauen beim SKN St. Pölten verändert hat, seit Jan Schlaudraff und Matthias Gebauer bei den Männern die Geschäfte Sport und Wirschaft führen: "Das Verhältnis ist jetzt so, wie wenn man mit dem Lift aus dem Keller in den fünften Stock hochfährt."

Wenn das der Herr Schmaus so sagt, wird das auch so sein. Als Spielerin kann ich nur bestätigten, dass das Miteinander im Verein jetzt sehr gut ist. Wir spielen alle für dasselbe Wappen, Männer, Frauen, Juniors und das Future Team. Wir können die gesamte Infrastruktur im Sportzentrum nutzen, koordinieren uns bei der Kraftkammer und wir Frauen haben seit einigen Jahren endlich auch eine eigene Kabine, in der wir unsere Sachen liegen lassen können. Das ist sehr hilfreich. Wir sind kein One-Hit-Wonder, sind jetzt das zweite Mal in Folge in der Gruppenphase der Champions League, haben also, wenn man so will, unser Auftreten vom Vorjahr bestätigt.

Um auch noch im Frühjahr den einen oder anderen Hit zu landen, gilt es jetzt gegen Slavia zu reüssieren. Nach der Gruppenauslosung wurden diese Spiele von Ihrem Verein ja auch mehr oder weniger als mögliche "Schnittspiele" um den Aufstieg auserkoren.

Intern überhaupt nicht. Da legen wir unseren Fokus immer ganz klar auf das nächste Spiel. Gegen Slavia sind jedenfalls wieder sehr körperbetonte Spiele auf Augenhöhe zu erwarten. Da gilt es, jederzeit hellwach zu sein und eine gute Effizienz an den Tag zu legen, wie wir es vielleicht auch in Island gegen Valur schon getan haben. Ich hoffe sehr, dass auch wieder etwas mehr Leute ins Stadion kommen und uns so toll unterstützen wie zuletzt. Vielleicht können wir so noch einmal fünf Prozent mehr Leistung herauskitzeln, die entscheidend sein könnten.