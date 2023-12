Tabellenschlusslicht Dietkirchen trennt sich von Spielertrainer Moritz

Der Tabellenletzte der Hessenliga TuS Dietkirchen hat auf die schwache Hinrunde reagiert und sich von Spielertrainer Steffen Moritz getrennt. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.

MEHR ZUR HESSENLIGA Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Nur zwölf Punkte und drei Siege aus 19 Spielen konnte der TuS Dietkirchen in der laufenden Saison bisher einfahren. Das Resultat ist die Rote Laterne mit bereits acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Nun hat der Verein aus dem Limburger Stadtteil reagiert und die Zusammenarbeit mit Spielertrainer Steffen Moritz beendet.

Der 39-Jährige übernahm den TuS im Sommer 2022. In der ersten Spielzeit unter seiner Regie entging Dietkirchen dem Abstieg durch den Gewinn der Relegation nur knapp. Nun muss der gebürtige Limburger nach insgesamt 62 Partien seinen Hut nehmen. In einer Mitteilung erklärt der Verein die Beweggründe: "Nach der sehr kurzen Sommerpause mit sehr vielen Abgängen stand die Elf vom Reckenforst von Beginn an nur mit dem Rücken an der Wand und konnte sich nicht wirklich befreien aus dem Abstiegskampf. Viele Spiele wurde knapp verloren. Aber es fehlte oftmals nicht viel".

Dennoch kamen die Verantwortlichen zu dem Entschluss, einen neuen Impuls setzen zu müssen: "Mit einem neuen Trainer erhofft sich der TuS die fehlenden Prozente noch einmal herauszukitzeln aus der Mannschaft, um eventuell das Unmögliche doch noch möglich zu machen und am Ende den Klassenerhalt zu erreichen." Jener Nachfolger steht derweil aber noch nicht fest.

Spätestens am 24. Februar sollte aber Klarheit herrschen, denn dann soll die "unmögliche Mission Klassenerhalt" mit einem Heimspiel gegen den Hanauer SC starten.