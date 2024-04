Tabellenletzter: Müller und Sinclair bekommen neuen Coach

Die Portland Thorns sind mit nur einem Punkt aus vier Spielen in die neue NWSL-Saison gestartet. Nun hat der Tabellenletzte reagiert und den bisherigen Trainer Mike Norris zum technischen Direktor umfunktioniert. Dafür übernimmt Co-Trainer Rob Gale interimistisch die Verantwortung an der Seitenlinie. Bei den Thorns kamen die Ex-Freiburgerin Marie Müller und die Weltrekord-Torschützin Christine Sinclair (190 Tore für Kanada) bislang in jedem Spiel zum Einsatz.