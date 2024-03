Tabellenführung wackelt: Young Boys trennen sich von Wicky

Der BSC Young Boys hat sich am Montag von Raphael Wicky getrennt. Trotz Tabellenführung, aber wegen einer "festgefahrenen Situation" beim Schweizer Meister.

In Bern hat man am Montag die Reißleine gezogen. Vier schmerzhafte Niederlagen in den vergangenen sechs Pflichtspielen waren zuviel, Trainer Raphael Wicky (46) muss beim BSC Young Boys den Hut nehmen. Der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Servette war am Wochenende durch eine 0:1-Niederlage beim FC Zürich auf einen Punkt zusammengeschmolzen.

Unter der Woche hatte der Hauptstadt-Klub beim Zweitliga-Spitzenreiter FC Sion im Pokal mit 1:2 den Kürzeren gezogen, in der Europa League kam kürzlich das Aus gegen Sporting Lissabon - YB tanzt also nur noch auf einer Hochzeit.

"Festgefahrene Situation"

"Nach reiflicher Überlegung sind wir zum Schluss gekommen, dass die Situation festgefahren ist und die Mannschaft frische Energie braucht, um den herausfordernden Weg zurück zum Erfolg gehen zu können", sagte Sportvorstand Christoph Spycher, früher wie Wicky (Hamburger SV, Werder Bremen) ebenfalls Bundesligaprofi (Eintracht Frankfurt). Die Leistungen hätten seit einiger Zeit nicht mehr den Erwartungen entsprochen, ergänzte Sportchef Steve von Bergen (40), zwischen 2007 und 2010 für Hertha BSC aktiv: "Mit den jüngsten Niederlagen in der Meisterschaft und im Cup wurde die Hoffnung kleiner, dass sich die Lage in dieser Konstellation verbessern wird, obwohl wir aus meiner Sicht alles versucht haben, die Wende zu schaffen." Wie von Bergen präzisierte, hätten Sportliche Leitung und Trainer "unterschiedliche Ansätze" gehabt, wie das Team aus dem Tief herauskommen könne.

Wicky ("Trotz vorzeitiger Trennung werde ich die Zeit bei YB in sehr guter Erinnerung behalten") war seit 2022 Trainer in Bern und hatte den Klub mit dem Meistertitel in die Champions League geführt sowie den Cup gewonnen. Dort hatte YB in der Gruppe von RB Leipzig Platz drei belegt und spielte danach in der Europa League.

Bis zum Saisonende übernimmt auf Interimsbasis der bisherige U-21-Coach und BSC-Urgestein Joel Magnin (52). Er wird vom bisherigen Assistenzcoach Zoltan Kadar (57) und Ausbildungschef Gerard Castella (70) assistiert werden. Im Anschluss an die Saison werden Magnin und Castella wieder in ihren angestammten Funktionen tätig sein. Währenddessen läuft bereits die Suche nach einem Fix-Nachfolger für Wicky.