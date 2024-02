Tabellenführung verspielt? Enochs "sauer auf die Situation, nicht auf meine Mannschaft"

Trotz früher 3:0-Führung gab Jahn Regensburg das Spiel gegen den SV Sandhausen noch aus der Hand und musste gar sechs Gegentore schlucken. Nach der deutlichen Niederlage blieb Trainer Joseph Enochs trotz der möglicherweise verspielten Tabellenführung gelassen.

Früh im Spiel machte der SSV Jahn Regensburg am Samstag den Eindruck, die richtigen Schlüsse aus der bitteren 1:3-Heimpleite gegen Rot-Weiss Essen in der Vorwoche gezogen zu haben. Bei drei Standardsituationen zeigten sich die Oberpfälzer eiskalt - und führten bereits nach elf Minuten mit 3:0 gegen den SV Sandhausen.

Doch statt den Blitzstart zu veredeln und die Führung zu verwalten, geriet das Team von Trainer Joseph Enochs aus der Spur und musste nicht nur vor der Pause noch den Ausgleich schlucken, sondern schlussendlich eine denkwürdige 3:6-Niederlage hinnehmen, die dem Jahn je nach Ausgang des Sachsenderbys zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gar die Tabellenführung kosten könnte.

"Das ist typisch Fußball", befand Kapitän Andreas Geipl nach dem Spiel bei MagentaSport. "Wir kommen super in die Begegnung rein, machen durch drei Standardsituationen drei Tore. Dann bekommen wir viel zu schnell das 1:3 und das 2:3", ärgerte sich der Routinier über den Doppelschlag des SVS in der 13. und 15. Minute. "Wir waren in der ersten Phase gut, lassen Sandhausen aber zu schnell wieder ins Spiel kommen", blies Enochs ins selbe Horn.

Ärger über die Entstehung von Sandhausens Ausgleichstreffers

"Das 1:3 ist zu früh gekommen, wir haben nicht so gut verteidigt beim 2:3 und das 3:3 ist ein Geschenk - das war ein klares Foulspiel davor", so der Trainer, der sich dabei über eine nicht geahndete Aktion von Sandhausens Luca-Milan Zander gegen Dominik Kother im Vorfeld des Tores durch Livan Burcu (38.) ärgerte, das schließlich zu ausgeglichenen Verhältnissen vor dem Wiederanpfiff sorgte.

"Wir waren gut im Spiel, machen dann aber einen Fehler, der zum 3:4 führt. Dann ist es schwer, zurückzukommen", so Enochs. Doch trotz des Patzers von Keeper Alexander Weidinger nahm Enochs sein Team in Schutz: "Ich bin sauer auf die Situation, nicht auf meine Mannschaft".

Geipl macht Problemzone aus

Deutlich konkreter in seiner Kritik wurde Geipl. "Wir haben die Chancen vorne, hinten sind wir teilweise aber zu offen, weil wir nach vorne spielen, weil das unser Spielstil ist. Wir kriegen dann noch das 3:5 und das 3:6, den Elfmeter, da will ich eigentlich gar keine Worte verlieren", so der 31-Jährige, der seinen Eindruck auch an Zahlen festmachte: "Gegen Essen und Sandhausen neun Gegentore, das ist eindeutig zu viel. Da müssen wir schauen, dass wir defensiv wieder stabiler stehen. Wir werden das aufarbeiten, jeder muss vor seiner eigenen Haustür kehren und wir als Mannschaft daran arbeiten, dass wir wieder in die Spur finden."

Nichtsdestotrotz blickte auch Geipl positiv in die Zukunft: "Wir werden uns aber nicht umhauen lassen deswegen. Es ist um drei Punkte gegangen heute. Das Spiel haben wir leider verloren, aber wir werden ins nächste Spiel gehen, um zu punkten." Weiter geht es am kommenden Wochenende zuhause gegen Erzgebirge Aue (24.2., 14 Uhr, LIVE! bei kicker).