Tabellenführung und "Tor des Monats": Die DJK Vilzing erzeugt einen Hype

Am Dienstag hat die DJK Vilzing mit einem Sieg gegen den FC Bayern München II die Tabellenführung der Regionalliga Bayern übernommen. Damit spätestens hat der Dorfklub in der Region einen Hype ausgelöst, dazu steht Torwart Maximilian Putz bundesweit im Rampenlicht.

Die Regionalliga Bayern hat in der Region Ostbayern einen ganz besonderen Stellenwert. Der Grund dafür liegt auf der Hand, denn die DJK Vilzing ist der einzige Klub aus dem Bezirk Oberpfalz in Bayerns Top-Liga. Am Dienstagabend war das Manfred-Zollner-Stadion mit 2500 Fans ausverkauft im Spiel des Jahres, weil der FC Bayern München II am Huthgarten gastierte. Was bleibt? Der Dorfklub aus dem 550 Einwohner zählenden Ort hat den haushohen Favorit aus der Landeshauptstadt nach 0:2-Rückstand mit 3:2 besiegt und damit sogar die Tabellenführung übernommen. Unfassbar, unglaublich, aber wahr!

Wie so viele Bilder aus den vergangenen Jahren, so wird sicher auch die aktuelle Tabelle im Vereinsheim am Huthgarten an der Wand aufgehängt werden. Die DJK Vilzing schreibt die Vereinsgeschichte neu und im aktuellen Kapitel taucht auch der unfassbare Dreier gegen die Münchner Bayern auf. Es gibt viele Gründe, warum Coach Josef Eibl stolz wie Bolle auf seine Truppe sein kann, warum eine ganze Region nahe der Grenze zu Tschechien einen Hype erlebt: "Ich bin heute unfassbar stolz auf die Mannschaft, die wieder einmal ihren Charakter gezeigt und die auch nach dem 0:2 nicht den Mut verloren hat und die ins Spiel zurückgekommen ist", sagte Coach Eibl mit Überzeugung.

Natürlich war der Sieg gegen Bayern II, der erste nach 2:3 und 0:5 in der vorigen Saison, eine Überraschung. Es ist beinahe unbeschreiblich, was die reinen Amateure, dreimal pro Woche wird in Vilzing oder im Nachbarort Zandt trainiert, derzeit leisten. Sechs Siege aus sieben Spielen, mit dem Erfolg vom Dienstag auch noch die Tabellenführung übernommen, das sind Fakten, die konnten sich im Bayerwald die kühnsten Optimisten nicht vorstellen.

Neuzugänge schlagen sofort ein

Es gibt aber Gründe, warum es so gut für die DJK läuft. Die Basis im Kader war vorhanden und mit den Neuverpflichtungen von Paul Grauschopf, Jakob Zitzelsberger, Marco Pledl und Elija Härtl kamen Spieler dazu, die sofort in die Startelf gerückt sind. Der akribische arbeitende Trainer "Beppo" Eibl, der gerade die A-Lizenz erwirbt, und Markus Weinzierl als Schwager hat, ist zudem ein Analytiker, der sein Team auf jede Aufgabe bestens einzustellen weiß.

So ist es nur die logische Folge, dass die Schwarz-Gelben sich von Erfolg zu Erfolg spielen, die bisher die drei Zweitvertretungen aus Nürnberg, Augsburg und München in dieser Saison in die Knie zwingen konnten. Dass Keeper Maximilian Putz mit seinem "Tor des Monats" im Juli in der ARD-Sportschau für einen zusätzlichen Knalleffekt gesorgt hat, liegt auf der Hand: "Ich konnte mich in den letzten Wochen vor Interview-Anfragen kaum retten", sagt Putz, der sogar einen Fernsehauftritt abgesagt hat, nur, damit er das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Bayern II nicht versäumt.

In Vilzing ist etwas entstanden, an dem die Macher Roland Dachauer als Vorstand Sport und Abteilungsleiter sowie die Sportliche Leiter Sepp Beller, ehemaliger Zweitliga-Profi in Hof und Ulm, großen Anteil haben. Coach Eibl hat zudem nicht nur ein glückliches Händchen bei der Aufstellung, er hat durch die Neuverpflichtungen auch mehr Spielraum, weil der über 20 Mann starke Kader nun auch in der Breite super Qualität hat und ihm Umstellungen erleichtern, was in der Vorsaison noch problematisch war.

Jüngers kleine Krise ist vorbei

Wichtig ist auch, dass Eibl Vertrauen in seine Truppe und da vor allem in Stürmer Andreas Jünger hat, der in den beiden vorigen Spielzeiten 45 Treffer erzielte. Der 30-Jährige hatte zuletzt eine kleine Krise, hatte bis zum Bayern-Spiel erst einmal getroffen, war dann aber gleich zweimal erfolgreich. "Ich bin sehr froh, dass ich heute doppelt getroffen habe. Ich hatte auch mal das Glück, dass man als Stürmer braucht, was mir in den letzten Spielen gefehlt hat. Die Mannschaft und der Trainer glauben an mich, unterstützen mich bestens, was mich sehr freut und was sich heute auch ausgezahlt hat", sagte Jünger.

Von der 3. Liga träumt beim Tabellenführer keiner: "Wir sind ein Amateurverein, das werden wir auch bleiben", bekräftigt Abteilungsleiter Dachauer. Immerhin haben die Mannen vom Huthgarten den Gegnern das Fürchten gelehrt und die DJK Vilzing wird sicher auch in den kommenden Wochen noch für die eine oder andere Überraschung sorgen, was auch geplant ist, wie Coach Eibl wissen lässt, der im Rückblick auf das Spiel gegen die Bayern sagte: "Wir wollten eine Überraschung schaffen und zwar nicht nur ein Unentschieden. Unser Ziel war es, das haben wir untereinander ausgemacht, dass wir die Bayern schlagen, was geklappt hat." Es bleibt abzuwarten, was Eibl und seinem Team noch so alles einfällt, sie sind jedenfalls auf den Geschmack gekommen