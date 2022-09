Tabellenführer? Streich: "Das interessiert mich nicht"

Den fünften Spieltag wird der SC Freiburg als Tabellenführer beenden. Christian Streich wollte davon aber eher wenig wissen - und gab ein Update zu Rolland Sallai.

Die Partie begann für Freiburg gar nicht gut, bereits nach fünf Minuten wurde Roland Sallai von Leverkusens Jonathan Tah mit dem Fuß am Kopf erwischt. Der Offensivmann wurde danach minutenlang behandelt und musste schließlich mit der Trage vom Feld gebracht werden. "Der Doktor behandelt ihn. Das Auge ist total zu. Wir hoffen sehr, dass es eine Augenprellung ist und nicht mehr. Der Doktor ist optimistisch, wir wissen es aber noch nicht abschließend", so Streich nach der Begegnung.

Ohne den verletzten Sallai holten die Breisgauer am Ende einen 3:2-Sieg in Leverkusen. "Wir machen zwei Standard-Tore. Insgesamt ist es ein glücklicher Sieg, weil Leverkusen mehr Chancen hatte. Im Moment läuft es bei uns, ich kann das Ergebnis aber richtig einordnen", blieb Streich auf dem Teppich.

Der Sport-Club ist nach diesem Dreier erst zum zweiten Mal nach einem Spieltag Tabellenführer der Bundesliga - zuvor war dies nur nach dem ersten Spieltag der Saison 2000/01 der Fall. Eine Sache, die Streich bei "Sky" nicht groß juckte: "Es interessiert mich sowas von nicht. Wir haben zwölf Punkte nach fünf Spielen, also alles okay. Im Moment läuft alles gut, und zwar so gut, dass wir auch die glücklicheren sind in einigen Spielen."

Und jetzt geht es in Europa zur Sache

Es läuft recht rund in Freiburg. Und unter der Woche steht das nächste große Highlight auf dem Programm, am Donnerstag spielen die Breisgauer in der Europa League gegen Qarabag Agdam. "Dass wir Europapokal spielen, ist außergewöhnlich. Und in einer Saison, in der wir Europapokal spielen, gilt es, den SC Freiburg in der Bundesliga zu halten. Jetzt freuen wir uns auf das Europapokal-Spiel", backt Streich ganz kleine Brötchen.