Tabellenführer Hohkeppel entlässt Cheftrainer Temür

Überraschung in der Mittelrheinliga: Unmittelbar nach dem Restrundenauftakt hat sich der neue Tabellenführer Eintracht Hohkeppel mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Mahmut Temür getrennt. Der Nachfolger steht wohl auch schon in den Startlöchern.

Mehr zur Mittelrheinliga Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Mit beeindruckenden 35 Punkten aus 17 Spielen befindet sich der SV Eintracht Hohkeppel aktuell auf dem besten Weg, am Ende der Saison in die Regionalliga West aufzusteigen. In seiner zweiten Saison in der Mittelrheinliga zog der SV Eintracht erst am Wochenende an der SpVg Frechen 20 vorbei und übernahm den Platz an der Sonne.

Etwas überraschend haben die Verantwortlichen nun jedoch die sofortige Trennung von Cheftrainer Mahmut Temür bekanntgegeben. "Nach gemeinsamer Analyse von Vorstand und Mahmut am vergangenen Samstag ist das Ergebnis, dass wir auf der Trainerposition für die restliche Rückrunde nochmal einen neuen Impuls setzen wollen", heißt es in der Stellungnahme des Vereins.

Welche Impulse sich der Verein davon erhofft - die aktuelle Tabellensituation dürfte nur schwer zu übertreffen sein - bleibt offen. Sportchef Kevin Theisen ist sich jedoch sicher, dass "die Mannschaft ihr volles Potenzial bislang nicht ausgeschöpft hat".

Große Fußstapfen

Mit Temür verlässt den Verein ein Erfolgsgarant der letzten Jahre. Temür war im Juli 2019 von Alemannia Aachen nach Hohkeppel gewechselt, zunächst als Spieler. Als Kapitän und torgefährlicher Spielmacher führte er Hohkeppel von der Bezirksliga über die Landesliga bis in die Mittelrheinliga 2022. Anfang 2023 übernahm er dann das Amt des Cheftrainers.

Wer in Temürs Fußstapfen treten soll, soll indes auch schon feststehen. Wie der Klub in seiner Meldung abschließt, werde der neue Übungsleiter noch im Laufe dieser Woche präsentiert. Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem neuen Chefanweiser aber gewiss nicht. Bereits am kommenden Sonntag gastiert Hohkeppel beim FV Bonn-Endenich zum nächsten Punktspiel.