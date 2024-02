Tabellenführer GAK verlängert mit zwei Leistungsträgern

Der GAK freut sich über die Vertragsverlängerungen von Christian Lichtenberger und Markus Rusek.

Zehn Punkte führt der GAK aktuell die Tabelle der 2. Liga an und ist damit natürlich der große Favorit auf den Aufstieg in die Bundesliga. Wichtige Faktoren für die bisher starke Saison waren auch Christian Lichtenberger und Markus Rusek. Folglich kommt es nicht überraschend, dass die Verträge der zwei Leistungsträger um zwei weitere Jahre verlängert wurden, wie der Verein am Freitag in einer Aussendung mitteilte.

Der 30-jährige Rusek kam 2021 zum GAK, stand für die Steirer bis jetzt 76 Mal auf dem Spielfeld und konnte dabei 15 Tore und sieben Vorlagen beisteuern. Der 28-jährige Lichtenberger stieß erst im Sommer zum Verein, erspielte sich aber auf Anhieb einen Platz in der Startformation. Der offensive Mittelfeldspieler brachte es in seinen 17 Spielen auf sechs Tore und fünf Assists.

"Die Entscheidung von Christian und Markus, weiterhin für den GAK aufzulaufen, zeigt nicht nur ihren Charakter und ihre Verbundenheit zum Verein, sondern auch unseren gemeinsamen Wunsch, die Zukunft des GAK aktiv zu gestalten. Markus war einer der ersten Spieler, den ich in meiner Amtszeit für uns gewinnen konnte und der seit dem vor allem mit Einsatz und Leidenschaft für Stabilität im Mittelfeld, aber auch für Torgefahr sorgt. Mit Lichti haben wir im vorigen Sommer einen Spieler verpflichtet, der seit dem ersten Spiel ein absoluter Schlüsselspieler in unserer Offensive ist“, freut sich Sportchef Dieter Elsneg über die Verlängerungen.