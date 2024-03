Tabakovic: "Es ist schon viel zu oft passiert"

In die Bilanz ging ein 2:2 ein, gefühlt war es ein Nackenschlag: Der Doppelpack von Torjäger Haris Tabakovic reichte Hertha BSC gegen Holstein Kiel nicht zum Sieg - weil die Berliner erneut an alten Mustern scheiterten.

Mit dem linken Knie, das zuletzt seine Problemzone war, war "alles gut", mit dem Rest eher weniger. Der niederschmetternde Spielausgang schmerzte: im Kopf, im Herz, in der Seele. "Sehr ernüchternd" fand Haris Tabakovic den in der achten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter kassierten Wirkungstreffer und auch das, was sich davor auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions abgespielt hatte.

Konter um Konter setzten die mit 2:0 in Führung liegenden Hausherren in den Sand, und man wusste gar nicht, was eigentlich mehr fehlte: Präzision? Gier? Geradlinigkeit? Cleverness? Oder alles zusammen? "Genug Konter für den Rest der Saison" hatte Hertha-Coach Pal Dardai gezählt, und auch Tabakovic, der seine Saisontore 12 und 13 erzielt hatte, stellte ohne den Hauch einer Übertreibung fest: "Wir müssen das 3:0 machen und das 4:0. Wir müssen vor dem Tor cleverer sein."

Waren sie nicht, wieder mal nicht, und wenn irgendwann im späten Frühjahr die Generalanalyse dieser Zweitliga-Saison ansteht, wird man beim Bundesliga-Absteiger die mangelnde Effektivität in Umschaltsituationen als ersten Punkt auf der Mängelliste notieren. "Es ist schon viel zu oft in dieser Saison passiert, dass wir die Punkte nicht holen und zum Ende noch den Ausgleich kriegen", befand Tabakovic. "Am Ende hat Kiel gedrückt, und wir haben die Kontersituationen nicht ausgenutzt. Wenn man das 2:1 bekommt, dann fängt das Zittern an - vor allem, wenn man seine eigenen Situationen nicht zu Ende spielt."

Was den Seinen in diesen Schlüsselmomenten fehlt? "Der Drang aufs Tor", sagte Tabakovic und präzisierte: "Dass wir den letzten Pass spielen, dass wir den letzten Mann sehen, dass jeder, der in der Situation ist, die perfekte Flanke spielen möchte, dass man das Tor machen will, dass man durchlaufen will auf den ersten oder zweiten Pfosten oder in den Rückraum." Kiel hatte 68 Prozent Ballbesitz, aber destillierte daraus wenig Zwingendes. "Unser Plan ist eigentlich aufgegangen, wir wussten, dass Kiel dominant spielt", resümierte Tabakovic. "Ich fand nicht, dass der Gegner viele Chancen hatte, wir standen gut."

Doch als die Zeichen auf Heimsieg standen, ging es dahin. Finn Poraths Schuss, der eher die Eckfahne als das Hertha-Tor gefährdet hätte, wurde vom eingewechselten Jeremy Dudziak maximal unglücklich abgefälscht - Anschluss (81.). Und in der achten Minute der Nachspielzeit verhängte Referee Bastian Dankert nach einem knifflig zu bewertenden Zweikampf zwischen Linus Gechter und Patrick Erras und nach VAR-Hinweis und Ansicht der Videobilder am Spielfeldrand einen Strafstoß, den Timo Becker verwandelte. Gechter hatte "nicht das Gefühl, meinen Gegenspieler getroffen zu haben. Umso ärgerlicher, dass es in der letzten Minute passiert ist. Es war schon komisch, aber ich muss damit leben - so ist Fußball. Abhaken."

Tabakovics Knie hält, das Ergebnis schmerzt

Das sagt sich leicht, und vermutlich gibt's dazu sowieso keine Alternative, aber die Liste an Enttäuschungen und leichtfertigen Punktverlusten ist bei Hertha in dieser Saison mittlerweile bedrückend lang. Vor Wochenfrist das 1:1 in Überzahl in Braunschweig, jetzt das 2:2 gegen Kiel - Hertha hat binnen sieben Tagen vier Punkte liegengelassen. "Extrem bitter" fand Tabakovic das Remis, "es wären Big Points gegen den Zweitplatzierten gewesen." Und das Knie? "Ich bin dankbar, dass es hält", sagte der Stürmer. Schmerzhaft war der Abend dennoch und das nicht zu knapp.

Steffen Rohr