Taaramäe verliert Rot nach Sturz - Philipsen feiert zweiten Sieg

Die 5. Etappe der Vuelta hat zu einem Wechsel in der Gesamtwertung geführt: Rein Taaramäe musste sein Rotes Trikot als Führender nach einem Sturz an Kenny Elissonde abgeben. Der Tagessieg ging an Japser Philipsen.

Jasper Philipsen freut sich über seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Vuelta. AFP via Getty Images