Szoboszlai: "Rose ist immer noch so streng wie damals"

In Leipzig kreuzten sich die Wege von Dominik Szoboszlai und Marco Rose zum zweiten Mal. Der Ungar verrät im kicker, was sich inzwischen verändert hat - und wie er nach langer Verletzung zurück in die Spur fand.

Am Mittwoch begegnen sich Dominik Szoboszlai und Erling Haaland wieder. Beide kennen und schätzen sich aus der gemeinsamen Zeit bei RB Salzburg, wo sie ab Januar 2019 ein Jahr lang zusammenkickten - ein halbes Jahr davon unter Marco Rose.

Inzwischen sind Szoboszlai (seit Januar 2021 bei Leipzig) und Rose (September 2022) wieder vereint. Seit der 46-Jährige das Traineramt übernommen hat, blüht Szoboszlai sichtlich auf. Schon in Salzburg hatten beide auf einer Wellenlänge gefunkt. "Ich war damals noch sehr jung, und er musste mir beibringen, was ich tun muss, um auf höchstem Niveau mitspielen zu können", erinnert sich Szoboszlai. "Auch in Leipzig ist er ein Trainer, der mir sehr viel Vertrauen gegeben hat. Und ich will ihm zeigen, dass es gut und richtig ist, mir zu vertrauen."

Hat sich Rose seit Salzburg verändert? Nicht wirklich, beteuert der Mittelfeldspieler - Szoboszlai selbst hingegen schon. "Er ist immer noch so streng wie damals, aber dafür habe ich mich verändert in puncto Professionalität und Einsatzbereitschaft. Trotzdem habe ich immer noch großen Respekt vor ihm", sagt Szoboszlai mit einem Schmunzeln. "Er ist im Großen und Ganzen ähnlich geblieben: Du musst läuferisch sehr gut sein, gegen den Ball arbeiten, mit dem Ball arbeiten. Intensität steht an oberster Stelle."

Dass Rose einen topfitten Szoboszlai bei Leipzig vorgefunden hat, ist nicht selbstverständlich. Ein halbes Jahr lang plagte sich der Freistoßspezialist mit einer hartnäckigen Schambeinentzündung herum. Seit Sommer 2021 ist der Ungar aber fit. "Zu verdanken habe ich das Spezialisten in Österreich, wo ich in Absprache mit dem Ärzteteam von RB Leipzig behandelt wurde“, verrät Szoboszlai. "Mein Körper wurde wieder eingestellt. Ich bin acht Monate lang jeden Morgen mit Schmerzen aufgestanden. Seitdem ist alles weg, ich fühle mich wie ein neuer Mensch und habe keine Schmerzen mehr."

Mehr zu Dominik Szoboszlai, dem "geilen Spiel" gegen Manchester City und seiner Rolle in Ungarn lesen Sie in der Montagsausgabe des kicker und im eMagazine.