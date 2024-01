Szoboszlai fehlt Liverpool im Pokal-Kracher bei Arsenal

Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool muss mindestens in den beiden anstehenden Pokalspielen auf Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai verzichten.

Wie Trainer Jürgen Klopp am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem FA-Cup-Auswärtsspiel beim FC Arsenal (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mitteilte, hat sich Szoboszlai eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der Ungar war beim furiosen 4:2-Erfolg gegen Newcastle United am Neujahrstag in der 64. Minute wegen Oberschenkelbeschwerden ausgewechselt und durch den früheren Münchner Ryan Gravenberch ersetzt worden.

"Dom ist sehr optimistisch und hat keine großen Schmerzen, aber wir müssen noch ein wenig abwarten", meinte Klopp. "Es gibt also weder für Sonntag oder für Mittwoch eine Chance, dass er spielt. Danach kommt er hoffentlich wieder zurück, aber wir wissen es noch nicht." Am Mittwochabend (21 Uhr) erwarten die Reds im Halbfinalhinspiel des League Cup den FC Fulham. In der Liga geht es dann am Sonntag (21. Januar, 17.30 Uhr) beim Tabellen-13. AFC Bournemouth weiter.

Szoboszlai hat in Liverpool seit seinem Wechsel von RB Leipzig im Sommer (für die festgeschriebene Ablösesumme von 70 Millionen Euro) schnell Fuß gefasst und sich umgehend als Stammkraft etabliert. In der Premier League stand der 23-Jährige in 19 von 20 Spielen in der Startelf, beim 2:0-Erfolg in Burnley am Boxing Day wurde er erstmals nur eingewechselt. Zwei Tore und zwei Assists sprangen für den 38-maligen ungarischen Nationalspieler bislang heraus.

Weitere Verletzungssorgen hatte Klopp am Freitag nicht zu beklagen. "Der Rest war gestern da und vollständig fit", sagte der Reds-Coach. Verzichten muss er in den kommenden Spielen gleichwohl auf Torjäger Mohamed Salah (Afrika Cup mit Ägypten) und Mittelfeldspieler Wataru Endo (Asien Cup mit Japan).