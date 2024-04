Szenk verlängert in Freiburg - und kehrt nach Leihe in Basel zurück

Die letzten zweieinhalb Jahre hat Nia Szenk auf Leihbasis beim FC Basel in der Schweiz verbracht. Im Sommer wird die 19-Jährige nun zu ihrem Stammverein, dem SC Freiburg, zurückkehren. Gleichzeitig hat sie ihren Vertrag im Breisgau vorzeitig verlängert. Das gab der Bundesligist am Mittwochnachmittag bekannt, ohne weitere Vertragsdetails zu nennen. "Sie hat fußballerisch, aber auch persönlich Fortschritte gemacht, die ihr helfen werden, ab Sommer auch in der deutschen Bundesliga Fuß zu fassen“, ist sich SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick sicher.