Szczesny verliert Wette gegen Messi: "Werde ihn nicht bezahlen"

Wojciech Szczesny ist bei der WM der Garant dafür, dass Polen den Sprung ins Achtelfinale geschafft hat. Nach dem 0:2 gegen Argentinien sprach der polnische Keeper auch über eine Wette mit Lionel Messi.

Es war eine der seltenen WM-Niederlagen, nach denen beide Mannschaften in den Feiermodus schalteten. Die Polen hatten gerade 0:2 gegen Argentinien verloren, Lionel Messi und Robert Lewandowski tauschten intensive, offenbar nette und lobende Worte aus. Als Lewandowski anschließend zurück zu seinen Teamkollegen lief, die das Parallelspiel auf einem Handy verfolgten, rissen erst die Mitspieler und dann auch der Barça-Torjäger die Arme in den Nachthimmel von Doha. Das 2:1 der Mexikaner gegen Saudi-Arabien war für die Zentralamerikaner zu wenig - und für die Polen gerade genug.

Thema war im Nachgang auch der argentinische Elfmeter, den Messi in der 39. Minute verschossen hatte. Was war passiert? ManCity-Angreifer Julian Alvarez hatte eine Flanke an den zweiten Pfosten gezogen, wo Wojciech Szczesny am Ball vorbeisegelte und dann den köpfenden Messi mit der Hand im Gesicht touchierte. Referee Danny Makkelie gab nicht sofort Strafstoß, wurde dann aber an den Video-Bildschirm zitiert. Nach deren Ansicht zeigte der Niederländer zum Unverständnis der Polen auf den Punkt. Eine harte Entscheidung.

Szczesny: "Wir haben vor dem Elfmeter gesprochen"

Szczesny konnte sich ein Lachen nicht verkneifen, blickte dabei auch in Richtung Messi. Ein stiller Austausch mit Vorgeschichte. "Wir haben vor dem Elfmeter gesprochen und ich habe gewettet, dass der Schiedsrichter den Strafstoß nicht geben wird", erklärte Szczesny. Der 32-Jährige, der schon gegen Saudi-Arabien einen wichtigen, ebenfalls strittigen Elfmeter pariert hatte, hechtete sich in das aus seiner Sicht linke Eck und entschärfte den alles andere als schlecht geschossenen Strafstoß von Messi.

Ich weiß nicht, ob so eine Wette bei einer Weltmeisterschaft überhaupt erlaubt ist. Wojciech Szczesny

Wettschulden sind Ehrenschulden? "Ich werde ihn nicht bezahlen, er hat genug", scherzte der polnische Nationalkeeper. Nach seinen Angaben hatten Messi und er um 100 Euro gewettet. "Ich weiß nicht, ob so eine Wette bei einer Weltmeisterschaft überhaupt erlaubt ist. Ich werde dafür gesperrt", schob Szczesny im polnischen TV mit einem Augenzwinkern hinterher.

Jetzt wartet Frankreich: "Ein großer Moment für uns alle"

Der Keeper von Juventus Turin brachte allerdings nicht nur Messi, sondern Argentiniens komplette Offensive regelrecht zum Verzweifeln im Stadium 974. "Es steckt viel Arbeit dahinter, aber du brauchst auch etwas Glück, um einen Messi-Elfmeter zu halten", gestand Szczesny, der den erstmaligen Achtelfinal-Einzug Polens nach 36 Jahren vor allem auf seine Fahne schreiben darf.

Am Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet Titelverteidiger Frankreich - und mit Kylian Mbappé der nächste PSG-Star, dem Szczesny gerne den Zahn ziehen würde: "Das ist ein großer Moment für uns alle."