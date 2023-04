Szczesny meldet sich zu Wort: "Ich hatte wirklich Angst"

Juventus Turins Heimsieg in der Europa League war von der Auswechslung Wojciech Szczesnys überschattet worden. Anschließend meldete sich der Keeper zu Wort.

Eigentlich hätte es für den italienischen Rekordmeister Juventus Turin ein sehr angenehmer Europapokalabend werden können. Die Bianconeri empfingen zum Europa-League-Viertelfinal-Heimspiel Arsenal-Bezwinger Sporting und gewannen - typisch italienisch - mit 1:0. Auch ohne die Auswärtstorregel eine gute Ausgangssituation.

Doch der späte Heimsieg wurde überschattet. Kurz vor der Pause hatte Juve-Keeper Wojciech Szczesny, sichtlich benommen, ausgewechselt werden müssen. Begleitet von Teamärzten verließ der Pole unter Tränen den Rasen - zunächst wusste kaum einer, warum.

"Nach dem ersten Check geht es ihm gut", hatten die Turiner noch am Donnerstagabend über ihren Rückhalt vermeldet, der sich immer wieder an die Brust gefasst und schließlich signalisiert hatte, dass es ihm nicht gut geht. Später meldete sich auch der 32-Jährige zu Wort.

"So etwas habe ich noch nie erlebt", berichtete Szczesny "Sky Sport Italia". "Plötzlich fiel mir das Atmen schwer, ich hatte wirklich Angst." Dennoch konnte auch er inzwischen Entwarnung geben: "Wir haben alle Tests gemacht und es war gut, es geht mir gut", versicherte Juves Nummer eins.

Szczesny kann schon wieder scherzen

Szczesnys Ersatz Mattia Perin sprang in der zweiten Hälfte in die Bresche und rettete der Alten Dame mit einer starken Doppelparade in der Nachspielzeit den Sieg. Szczesny ist schon wieder so zuversichtlich, dass er darüber bereits scherzen konnte: "Ich war einfach müde und wusste, dass er in der 94. Minute zweimal so halten würde. Ach was, sie haben ihn einfach angeschossen."

"Wir haben diese tolle Synergie", schwärmte auch Perin über das Turiner Torwart-Trio - dem dritten Mann Carlo Pinsoglio hätten beide sogar eine Dreifach-Parade zugetraut. Gelöste Stimmung also nach dem Schockmoment. Bleibt nur noch abzuwarten, wer beim Rückspiel in Lissabon am kommenden Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zwischen den Pfosten steht.