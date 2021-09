Szalais PCR-Befund: Keine Auswirkungen auf Mainzer Kollegen

Im Unterschied zu den Coronafällen zu Saisonbeginn soll der Positivtest von Adam Szalai keine Auswirkungen auf die Mannschaftskollegen des 1. FSV Mainz 05 haben. Davon geht der Klub in einer Antwort auf eine kicker-Anfrage aus.

Bei internationalen Wettbewerben werde analog zur Bundesliga getestet. Adam Szalai habe Mainz mit einem negativen Testergebnis verlassen und sei auch vor dem ersten Spiel der Ungarn negativ getestet worden. "Sein positiver Test hat entsprechend keine Auswirkungen auf uns aktuell", heißt es in der 05-Stellungsnahme.

Der Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft stand beim 0:4 gegen England am vergangenen Donnerstag noch die vollen 90 Minuten in der Puskas-Arena auf dem Platz. Am Samstag gab der Verband dann das positive Ergebnis eines neueren PCR-Tests bekannt. Damit steht der 33-Jährige nicht für die weiteren WM-Qualifikationsspiele der Ungarn am Sonntag (18 Uhr) in Albanien und am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Andorra zur Verfügung.

Vor dem ersten Bundesligaspieltag sind in Mainz drei 05-Spieler und ein -Trainer positiv getestet worden. Daraufhin wurden alle nicht-geimpften Profis und Staffmitglieder in Quarantäne geschickt. Inklusive der vier Infizierten waren schließlich 14 Personen in häuslicher Isolation. Von einem ähnlichen Dilemma wird Mainz vor dem Duell bei der der TSG Hoffenheim vermutlich verschont bleiben.

Szalai selbst wird indes vermutlich zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit in Quarantäne gehen müssen. Vor dem ersten Spieltag gehörte er zu den acht ungeimpften Spielern und zwei Trainern ohne Impfschutz, die isoliert wurden. Bei den meisten hat inzwischen ein Umdenken eingesetzt. So haben zum Beispiel Anderson Lucoqui und Dominik Kohr ihre erste Spritze erhalten. Ob auch Szalai sich hat impfen lassen, ist unbekannt.