Szalai überrascht beim Mainzer Auftakt - Kohr fehlt länger

Nur 13 Tage nach seiner Kopf-OP trainiert Adam Szalai seit Sonntag wieder. Dafür fehlt dem FSV Mainz 05 Dominik Kohr, der im Aufbautraining einen Rückschlag erlitt.

Mit 21 Feldspielern und drei Torhütern startete Mainz 05 am Sonntag ins neue Jahr. Von neuen Coronafällen bleiben die Rheinhessen bisher verschont. Wegen der ansteigenden Zahlen will der Verein in der ersten Januarwoche alle Spieler und Staffmitglieder täglich testen, bevor er am Samstag bei RB Leipzig gastiert.

"Als wäre mir das Leben neu geschenkt worden"

Auf dem Rasen des Bruchweg-Stadions tummelte sich auch ein unerwarteter Trainingsgast. Adam Szalai absolvierte zirka 45 Minuten des eineinhalbstündigen Mannschaftstrainings. Der Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft war erst am 21. Dezember am Kopf operiert worden. "Es fühlt sich an, als wäre mir das Leben neu geschenkt worden", hatte der 34-Jährige noch aus der Klinik bei Twitter geschrieben.

Mit einer dicken grauen Wollmütze auf dem Kopf tummelte sich der Stürmer am Sonntag gut gelaunt zwischen den 05-Teamgefährten. "Überrascht war ich nicht, ich war die gesamte Zeit informiert", sagte Trainer Bo Svensson. "Und Adam ist auch kein ganz normaler Typ. Ich freue mich, dass er viel machen darf, jetzt müssen wir es in den nächsten Wochen verantwortungsvoll umsetzen", so Svensson weiter.

Auf dem Platz zurückgemeldet hat sich auch Jeremiah St. Juste, der sich im Herbst einer Schulter-OP unterziehen musste. Marcus Ingvartsen, den in der Hinrunde Leistenbeschwerden einschränkten, drehte nur Laufrunden, was als Vorsichtsmaßnahme bezeichnet wurde. Alexander Hack trainierte mit der Mannschaft, aber reduziert.

Noch "ein paar Wochen" warten auf Kohr

Noch nicht in Sicht ist das Comeback von Dominik Kohr, der vor der Winterpause wegen einer Muskel- und Sehnenverletzung im Oberschenkel ausfiel. "Er hat leider einen Rückfall im Aufbautraining erlitten. Das ist ungefähr drei Wochen her, damals war er eigentlich schon sehr weit, wir haben sogar schon darüber gesprochen, ob es für den Kader beim Spiel in Frankfurt reicht. Jetzt müssen wir noch ein paar Wochen warten", betonte Svensson.