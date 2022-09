Szalai tritt aus Ungarns Nationalmannschaft zurück

Die Zeit von Adam Szalai in Ungarns Nationalmannschaft wird bald enden. Zwei Highlights stehen für den Stürmer aber noch auf dem Programm.

"Adam Szalai tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Der Spieler des FC Basel hat bisher 84 Spiele für die Nationalmannschaft bestritten und 25 Tore erzielt. In den Spielen in Deutschland und gegen Italien wird er die Mannschaft zum letzten Mal auf das Feld führen", teilte Ungarns Fußballverband via Twitter mit.

Der 34-jährige Szalai war zuletzt Kapitän - und wird dies nun auch noch zweimal sein. Die Begegnungen in Leipzig gegen Deutschland (Freitag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie zu Hause gegen Italien sind also echte Highlights zum Abschluss für den Stürmer. In der Nations League steht Ungarn nach vier Spielen vor Deutschland, Italien und England auf Platz 1.

276 Bundesliga-Spiele

In Deutschland ist Szalai bestens bekannt, spielt er doch vor seinem Engagement beim FC Basel (seit Februar 2022) lange Zeit in der Bundesliga. Für Mainz, Hannover, Schalke und Hoffenheim machte er 276 Spiele im deutschen Oberhaus und erzielte dabei 54 Tore.