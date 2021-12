Szalai fehlte in München wegen Autounfall

Adam Szalai fehlte im Mainzer Aufgebot in München. Der Stürmer hatte einen leichten Autounfall und war deswegen nicht mitgefahren.

Bereits im Abschlusstraining der Mainzer vor dem Auswärtsspiel in München hatte Adam Szalai gefehlt. Nach dem 1:2 gegen die Bayern äußerte sich Trainer Bo Svensson zu den Gründen.

Der Stürmer hatte Svensson zufolge am Freitag "einen leichten Autounfall ohne Verletzte und andere Beteiligte". Und: "Wir haben entschieden, dass es besser ist, wenn er nicht mitfährt."

Ob Szalai, der in dieser Saison in zehn Spielen (ein Tor) achtmal von der Bank kam, beim vorletzten Spiel des Jahres am Dienstag gegen Hertha BSC (20.30 Uhr) zur Verfügung stehen wird, konnte Svensson "zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten".