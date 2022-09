Systemumstellung bei Elversberg fruchtet: "Das hat mir imponiert"

Nach dem intensiven Spiel hat die SV Elversberg in Meppen einen Punkt mitgenommen. Dabei wirkte sich ausgerechnet eine notgedrungene Systemumstellung positiv auf das Spiel des Aufsteigers aus.

Bereits mehrfach wusste Elversberg in der laufenden Saison mit furiosem Offensivfußball zu überzeugen. Am Samstag folgte dann ein torloses Remis in Meppen. Trainer und Spieler waren sich im Nachgang einig: Die erste Hälfte war zum Vergessen, die zweite dafür umso stärker.

"Es war ein sehr intensives, sehr hitziges Spiel", bilanzierte SVE-Verteidiger Robin Fellhauer bei "TV Elv". "In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan. In der zweiten Hälfte hat es nach der Umstellung besser geklappt." Gemeint ist der Systemwechsel, den Trainer Horst Steffen vornahm, nachdem Marcel Correia verletzungsbedingt den Platz hatte verlassen müssen (35.). Die Saarländer stellten auf Fünferkette bzw. Dreierkette um - was sich günstig auf das Spiel auswirken sollte. "Wir haben zum ersten Mal so gespielt und haben das echt ordentlich gemacht", sagte Fellhauer.

Dem pflichtete auch Steffen bei: "Nach der Systemumstellung in der zweiten Halbzeit haben wir einen besseren Zugriff bekommen." Manuel Feil musste etwa als rechter Schienenspieler herhalten. "Das hat er zuvor noch nie", verriet Steffen, "aber die Jungs haben die Umstellung gut angenommen. Das hat mir imponiert." Seine Mannschaft habe hinterher "alles investiert, um den Sieg einzufahren".

Elversberg trifft zweimal Alu, aber ist mit Remis zufrieden

Trotz zweier Aluminiumtreffer waren dem Aufsteiger die drei Punkte jedoch nicht vergönnt. Trotzdem kann man im Saarland mit dem Unentschieden leben. "Spielanteile und Aufwand waren ähnlich. Deswegen kann ein 0:0 auch gerne so stehen bleiben", sagte Steffen, der besonders zu Beginn der Partie noch deutlich Luft nach oben sah. "Gerade der ersten Halbzeit waren wir nicht wach genug. Meppen hat uns den Schneid abgekauft und es gut gemacht. Das war zu wenig für das, was wir eigentlich spielen können und wollen."

Am kommenden Spieltag hat Elversberg dann die Möglichkeit, seinen Trainer über beide Halbzeiten zu überzeugen. Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es gegen den Tabellenführer 1860 München. Dass die Partie zwischen dem Ersten und Zweiten zwangsläufig das Etikett "Spitzenspiel" erhält, freut Steffen: "Das hätten wir so vor der Saison nicht erwartet." Offen bleibt nur, in welchem System der Aufsteiger an den Start geht.