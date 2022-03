System, Abstimmung, Führungsvakuum: Drei Werder-Ausfälle und die Folgen

Nach dem 1:2 in Heidenheim sorgten zwei Verletzungsdiagnosen zusätzlich für gedrückte Stimmung beim SV Werder Bremen. Trainer Ole Werner ordnete am Dienstagmittag die Ausfälle von Ömer Toprak und Marco Friedl ein. Anschließend wurde auch noch das Aus von Mitchell Weiser vermeldet.

Nicht nur dem SV Werder Bremen wird am Samstag für das Topspiel der 2. Liga (20.30 Uhr) der beste Innenverteidiger des Kaders nicht zur Verfügung stehen. Beim SV Darmstadt 98 fehlt Patric Pfeiffer aufgrund einer Gelbsperre. Für Ole Werner ist der Ausfall von Ömer Toprak damit jedoch nicht etwa vergleichbar. Den genauen Wert Pfeiffers müssten letztlich zwar die Darmstädter für sich bewerten, doch Fakt sei: "Bei uns fehlt ein Kapitän, bei Darmstadt ein sehr guter, sehr junger Spieler", sagte Bremens Trainer, und zumindest in seiner persönlichen Wahrnehmung "ist das vielleicht von der Wirkung, die der Einzelne auf dem Platz hat, noch mal ein Unterschied".

Kann Toprak überhaupt noch in die "heiße Phase" eingreifen?

Was der 33-Jährige damit jedenfalls nur zum Ausdruck bringen wollte, war offensichtlich die enorme Bedeutung des nur ein Jahr jüngeren Bremer Innenverteidigers. "Ömer ist eben unser Anführer", führte er weiter aus. Als solcher wird er Werder jedoch vorläufig fehlen, eine Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade setzt ihn für mehrere Wochen außer Gefecht. Ob Toprak in den acht verbleibenden Ligaspielen gar überhaupt noch mal eingreifen kann, ist aktuell zumindest fraglich. Dabei biegt die Zweitligasaison doch so allmählich in die "heiße Phase ein", so Werner, "insofern schmerzt es noch mal mehr, dass uns wichtige Spieler fehlen".

Neben Toprak steht auch Friedl mit einer Bauchmuskelverletzung mindestens bis nach der nächsten Länderspielpause nicht zur Verfügung. Und dann meldete Werder am Dienstagnachmittag auch noch den mehrwöchigen Ausfall von Mitchell Weiser, der sich in Heidenheim einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hat. In den vergangenen Wochen war auch der Rechtsverteidiger in der Startelf gesetzt, die beiden Verteidiger in der Dreierkette eines 3-5-2-Systems sowieso.

Abkehr von der Dreierkette?

Diese könnte in den Überlegungen Werners nun womöglich verworfen werden. "Es kann sein, dass wir an der Grundordnung noch mal etwas verändern", erklärt der Coach. Ob das schon am Wochenende oder erst nach der Länderspielpause der Fall sein würde, wenn die Mannschaft mehr Zeit der Eingewöhnung hätte, "wird sich zeigen". Er betont zumindest, "dass wir nach wie vor Personal für die Dreierkette haben".

Neben dem verbliebenen Milos Veljkovic könnten Anthony Jung (links) und der in Heidenheim zuletzt überforderte Lars Lukas Mai (Werner: "Es liegt weiter an ihm, ob er zu mehr Spielzeit kommt") zum Einsatz kommen. Weitere Alternativen wären die nominellen Mittelfeldspieler Nicolai Rapp oder Christian Groß, dessen Position auf der Sechs dann jedoch vakant würde. Für die Außenpositionen stünden Felix Agu und Manuel Mbom bereit.

Werner: "Was sollen wir tun?"

Ganz schön viele Umstellungen, die Werder da in einem Mannschaftsteil bevorstehen, in dem es gerade auch auf die Abstimmung ankommt. "Es wird unsere Aufgabe sein, diese Automatismen zu vermitteln", erläutert der Trainer, "speziell, wenn Spieler zum Einsatz kommen, die seltener gespielt haben unter mir". All das will natürlich entsprechend vorbereitet sein, vor allem taktisch, etwa in den zwei nicht öffentlichen Trainingseinheiten unter der Woche. Anspruchsvoll könnte jedoch die Umsetzung am Samstag gegen den aktuellen Tabellenführer werden. "Es mag so sein, dass dann nicht alles so klar ist, wie in den vergangenen Wochen", ahnt Werner: "Aber was sollen wir tun? Wir müssen das Bestmögliche aus der Situation machen."

Und so wird sich Kapitän Toprak als stabilisierendes Element zunächst auch weiterhin in der Nähe der Mannschaft aufhalten. "Er bleibt Ansprechpartner für die Spieler und für mich", erklärt der Werder-Coach. Ob der Innenverteidiger sich mittelfristig für eine Behandlung nach Leverkusen begibt - wie das bereits in der Vergangenheit der Fall war - sei noch nicht final besprochen.

"Niemand soll gekünstelt eine andere Rolle einnehmen"

Seine Rolle, insbesondere auf dem Platz, werde jedenfalls nicht ein einziger Werder-Profi einnehmen können, dafür sei das entstandene Führungsvakuum schlicht zu groß. "Alle sind gefragt, Verantwortung zu übernehmen, speziell die Spieler, die eine gewisse Erfahrung mitbringen - und davon haben wir eine ganze Menge", betonte Werner. Andererseits solle sich "jetzt aber niemand verstellen und gekünstelt eine andere Rolle einnehmen".

Nun gilt es nachzuweisen, dass der Bremer Kader, trotz jener drei hochkarätigen Ausfälle, noch immer ein stattlicher für diese 2. Liga ist. "Wir werden unsere gesamte Qualität in einen Topf werfen und gemeinsam dafür sorgen", kündigt der Trainer an, "dass wir am Ende erfolgreich sein können".