Syndesmose-Operation: Dina Ebimbe droht mehrmonatige Pause

Eintracht Frankfurt muss voraussichtlich acht bis zehn Wochen auf Eric Junior Dina Ebimbe verzichten. Der von Paris St. Germain ausgeliehene Franzose hatte sich im Heimspiel gegen Schalke (3:0) im Zweikampf mit Jere Uronen verletzt und wird am Montag an der Syndesmose operiert.

Es lief die 65. Minute, als Dina Ebimbe den Ball etwas zu optimistisch an Uronen vorbeilegte und zum Sprint anzog. Im folgenden Zweikampf fiel der Schalker unglücklich auf Dina Ebimbes linken Unterschenkel, der Fuß knickte weg. Was im ersten Moment gar nicht so dramatisch aussah, hat bittere Folgen: Schon am Montag wird sich Dina Ebimbe einer Syndesmose-Operation unterziehen. Die Ausfallzeit beträgt voraussichtlich acht bis zehn Wochen.

Aufschwung jäh unterbrochen

Der 22-Jährige hatte sich im Herbst auf der rechten Außenbahn festgespielt und trotz defensiver Schwächen eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen. Mit Dynamik, Tempo, Mut und Durchsetzungsvermögen belebte der gelernte Mittelfeldspieler das Offensivspiel der Hessen spürbar. Die Leihgabe von Paris St. Germain war drauf und dran, die nächste große Entdeckung zu werden. Nun müssen erst mal andere in die Bresche springen.

Kein externer Ersatz geplant

Die Eintracht plant nicht, einen Ersatz für Dina Ebimbe zu verpflichten. Das erklärte Markus Krösche am Sonntag auf kicker-Nachfrage. Der Sportvorstand vertraut auf das vorhandene Personal. Zumindest quantitativ ist der Kader auf den Außen ausreichend besetzt. Rechts kann Trainer Oliver Glasner auf Ansgar Knauff, Debütant Aurelio Buta und Timothy Chandler zurückgreifen, links stehen ihm Christopher Lenz und Luca Pellegrini zur Verfügung, auch Knauff kann wie zuletzt links eingesetzt werden. In größter personeller Not könnte Chandler links ebenfalls aushelfen. Weit weg von der ersten Elf, aber auf beiden Seiten einsatzbar, ist zudem Faride Alidou.

Wird die Verletzungsanfälligkeit zum Problem?

Viel spricht dafür, dass Glasner am Mittwoch in Freiburg Knauff nach rechts zieht und Lenz links beginnt. Die Hereinnahme von Lenz hätte sich ohnehin angeboten, da sich die linke Seite gegen Schalke vor allem in der ersten Hälfte äußerst wackelig präsentierte. Knauff und Evan Ndicka bekamen den umtriebigen Soichiro Kozuki überhaupt nicht in den Griff. Von Lenz sind im Spiel nach vorne zwar nicht so viele Impulse zu erwarten, dafür könnte er wie nach seiner Einwechslung am Samstag zu mehr Stabilität beitragen. Hoffen müssen die Verantwortlichen darauf, dass die Verletzungsanfälligkeit von Lenz, Buta und Pellegrini in den kommenden Wochen und Monaten nicht zum Problem wird